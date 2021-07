La Federación Mexicana de Fútbol defendió a la selección femenil

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló en conferencia de prensa y se refirió a la sanción que le impuso la FIFA a México por el grito homofóbico.

Yon de Luisa y la FMF están a la espera de lo que resuelva la Comisión disciplinaria de la FIFA respecto a la sanción que debería cumplir México, por grito homofóbico. Sin embargo, mientras se espera por dicha resolución, la Federación Azteca ya evalúa que las próximas fechas de selección sean a puertas cerradas en el Estadio Azteca.

Durante la conferencia, el presidente mencionó los documentos que les hizo llegar el máximo ente del fútbol mundial y también remarcó que intentarán que la sanción no afecte los duelos de la selección femenil: “De las multas de FIFA, ya nos llegó la resolución extendida, de la cual van a salir algunas preguntas de la FMF, pensando que podamos tener una solución final, hasta finales de agosto, ahí podremos saber en qué partidos afecta, esperemos que sólo afecte a las selecciones varoniles, no podemos decir nada hasta que tengamos la confirmación. Esperemos que los partidos de septiembre y octubre de la selección mexicana femenil no se vean afectados”.

"Para la Federación Mexicana de Fútbol es prioridad y pilar de la estrategia de fútbol femenil, la atracción de talento y por eso la importancia de retomar y rediseñar este esfuerzo".



Desde la FMF trabajan contra los gritos homofóbicos

Además, Yon de Luisa, explicó las actividades que se están haciendo desde la Federación, para erradicar los gritos. El presidente las puso en conocimiento no sólo en CONCACAF, sino también ante la FIFA “Lo más importante es la reunión que tuvimos días antes del Congreso de Concacaf, con gente de la FIFA y con ella revisamos a detalle todo lo que ha hecho la federación y lo que podemos hacer a corto y mediano plazo, se puede usar el caso de México como un caso de éxito de cómo se puede trabajar para eliminarlo y tener un proyecto de inclusión y no discriminación” sostuvo.

Por último, el mandatario aclaró que en el peor de los casos, es decir si el reclamo no prospera, la sanción se pagará con partidos de eliminatoria y amistosos que tenga el seleccionado tricolor en el estadio Azteca “Serían en el Azteca, en juegos a puerta cerrada. No tenemos la intención de hacerlos viajar a los seleccionados y lo mejor sería jugar en el Azteca, a puerta cerrada” concluyó.