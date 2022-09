Seleccionado mexicano, nuevo integrante del Museo de Cera

El Museo de Cera es uno de los recintos más visitados en la Ciudad México tanto por sus habitantes como por las personas que vienen a visitarla. Su exposición cuenta con varias figuras icónicas del país y del mundo de todos los ámbitos, pero a partir del miércoles 8 de septiembre podrá presumir la presencia de un nuevo seleccionado mexicano.

Se trata del arquero del América, Guillermo Ochoa, quien ha defendido la portería de cuatro equipos en Europa, además de la de las Águilas y la de la Selección Azteca, donde ha destacado en dos Copas del Mundo, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La historia de Jorge Sánchez | Seamos Héroes

Te puede interesar: Memo Ochoa se apunta para jugar el Mundial del 2026

En un evento privado en dicho museo, el portero reveló su figura junto a su familia y ofreció unas palabras ante este homenaje.

“El que te abran las puertas de este museo, es un mensaje fuerte, es un mensaje bonito como reconocimiento”, declaró tras la presentación.

Ochoa señaló que su esposa fue quien recibió la llamada para que le hicieran su figura de cera y después recibió la sorpresa, por la que se sintió orgulloso porque sus hijos y nietos podrán ir a ‘visitarlo’ a este museo durante varios años.

Guillermo Ochoa deja a un lado las comparaciones

La carrera de Guillermo Ochoa ha tenido varios altibajos, pero es considerado como uno de los mejores arqueros en la hsitoria de la Selección Azteca. Sin embargo, el portero aclaró que siempre deja a un lado las comparaciones.

Te puede interesar: Memo Ochoa admite acercamiento con otros clubes al no renovar

“No me detengo a pensar en ello, me equivocaría si lo hiciera, no es el momento ni el lugar. Tengo como objetivo seguir sumando cosas a esa carrera que llevo, creo que tengo una excelente carrera, ha sido magnífica desde el día uno, pero siempre quiero más. No me pienso comparar con nadie, cada quien tiene su historia y lo han hecho bien”.