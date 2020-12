¿Regresará Luis Montes, el Jugador Más Valioso Guardianes 2020 a la Selección?

¿Regresará a la Selección?

Si les pregunto por Luis Montes y la Selección Azteca ¿Qué se les viene a la mente? Brasil 2014, lesión, excelente jugador, ¿nos hará falta?



En aquel 2014 Luis Montes era de los mejores mediocampistas que tenía México, y sí, tuvo una lesión que rompió el corazón de los aficionados mexicanos porque se convertía en baja del conjunto nacional para disputar aquella justa mundialista.



Ya pasaron 6 años de ese lamentable suceso y hoy vemos a un Luis Montes de 34 años que derrocha calidad en el futbol mexicano, un jugador que cuenta una pierna con una calidad impresionante, que es capaz de mandar balones exquisitos que terminan en medio pase de gol, jugadas de fantasía o increíbles anotaciones desde distancias largas (la mayoría de ellos). Lleva años siendo un referente en el León.

Y precisamente todo este derroche de talento nos ha hecho cuestionarnos ¿Por qué Juan Carlos Osorio en su tiempo al mano de la Selección al igual que Gerardo Martino no lo llamaban tanto a la selección?

Tuvo que pasar un año y medio del mandato del estratega argentino con México, donde el ‘Chapito’ fue convocado para jugar la Copa Oro del 2019.

Llegó el 2020, con ello partidos amistosos de la selección en donde le nombre de Luis Montes no aparecía en las convocatorias por lo que el volante decidió anunciar su retiro del representativo nacional.

“Yo tomé la decisión, en la última convocatoria que recibí hablé con el Tata terminando que mi intención no era ir más, ya que estaba desilusionado porque estaba en un buen momento y a veces no era convocado y eso me puso a pensar que no tenía nada que hacer ahí y que mi lugar fuera ocupado por un joven”

“Me quedo tranquilo porque siempre lo di todo y cuando entré puse goles y asistencias y en otros procesos lo mismo y a veces estoy 10 o 12 días y no me toca jugar y regresaba desilusionado y nunca entendí que debía hacer y es respetable la decisión del entrenador y por eso le agradecí y fui sincero con él para aclarar con él esa parte”

Con Tata Martino el Chapito jugó seis partidos, sumando 159 minutos en los cuales hizo dos goles que fueron ante Ecuador y Paraguay.

Pasaron los meses terminó el torneo Guardianes 2020, donde León alzó su octava copa como Campeón y Luis Montes fue uno de los hombres clave en este título dio un excelente torneo con un total de 23 duelos jugados, 4 goles, 4 asistencias y 125 balones recuperados.

En medio de los festejos el jugador lanzó una declaración que nos confirma que este logró le regresó al mexicano la ilusión de representar a México nuevamente.

“Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que la he pensado mucho y no lo descarto”

Ashley González

Azteca Deportes.