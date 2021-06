Ricardo Valiño, el formador de Funes Mori: “No se van a arrepentir”

Rogelio Funes Mori y su mellizo Ramiro, llegaron a River Plate a inicios de 2009 tras haber triunfado en un reality show que organizó la MLS. Regresaron a Argentina luego de vivir parte de su infancia en Estados Unidos donde fueron visoreados por cazatalentos pamperos. Ricardo Valiño, actual entrenador en la Liga de Expansión, dirigía la quinta categoría del cuadro Millonario y recibió a los talentosos jugadores.

En entrevista con Azteca Deportes, Valiño recuerda que de inmediato notó la calidad de Rogelio quien a pesar de no haber tenido formación en fuerzas básicas, tenía un talento nato. El ahora mexicano necesitó apenas un año para debutar en el primer equipo de River Plate.

“Veníamos a la Copa Chivas en Guadalajara con esa categoría, pero no trajimos ni a Ramiro ni a Rogelio porque todavía no estaban firmados, teníamos miedo de mostrarlos y que alguien los viera. Fue un caso atípico, un futbolista que llega necesita una adaptación, un proceso, y más cuando no tiene un trabajo de base; y él llegó en el mes de enero y en diciembre debutó en la primera de River. No debuta cualquiera a los 18 en la primera de River”, reflexionó el entrenador.

Rogelio Funes Mori ya tiene todos los papeles en regla para poder ser considerado por la Selección Azteca de Gerardo Martino. El técnico aceptó en días recientes que es un futbolista que le llama la atención tras el paso que ha tenido en Rayados. Ricardo Valiño conoce las cualidades que puede aportarle a México en la Copa Oro.

“Un chico muy exigente consigo mismo, es muy perfeccionista de sus detalles, de su definición y de sus movimientos, así era de chico. Está capacitado para cargar sobre su espalda el ataque de cualquier equipo porque tiene una personalidad que ante situaciones límite dentro del juego no se achica”, mencionó el timonel de Morelia.

Funes Mori ya fue registrado en la prelista de Copa Oro con la Selección Azteca y buscará ser la solución ante las pocas respuestas que ofrecieron Alan Pulido y Henry Martín en la pasada gira por Estados Unidos, donde ambos delanteros se fueron sin anotar.

“Sé las capacidades que tiene y lo que puede dar. No cualquiera hace 121 goles en esa posición y más en un equipo donde tienes la exigencia que tiene. Es un futbolista que sí aceptó la decisión, el técnico no se va a arrepentir, nadie se va a arrepentir”, finalizó Ricardo Valiño.

