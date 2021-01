VIDEO - La Joya de Diego Lainez con el Betis en la Copa del Rey

El delantero mexicano Diego Lainez sigue llenando el ojo de su técnico Manuel Pellegrini con el Real Betis Balompié. En esta ocasión, después de haber recibido elogios en los últimos días por sus actuaciones, maravilló a todos con una gran jugada que fue coronada con una asistencia hacia Juanmi, en el tercer y último gol del club verdiblanco en el partido de la Copa del Rey en contra del Mutilvera, partido que terminó 1-3.

Diego Lainez assist to Juanmi vs. Mutilvera pic.twitter.com/g9cqOMYgzc — Liga MX Reddit (@LigaMXreddit) January 6, 2021

Este fue el cuarto partido consecutivo en el que Lainez ve actividad, y los últimos dos han sido como titular, lo cual confirma que poco a poco se ha ido ganando la confianza del estratega chileno, pues para encontrar la última vez que Lainez inició en dos compromisos seguidos nos tenemos que remontar a su paso por el América en el Torneo de Apertura 2018.

Su andar por el futbol español no ha sido nada sencillo. Su anterior técnico, Joan Francesc Ferrer Sicilia, conocido como Rubi, no encontró la mejor versión del seleccionado azteca y por lo mismo no le dio suficientes oportunidades para demostrar las cualidades que lo colocaron en el viejo continente.

En los últimos mercados de transferencias mucho se ha hablado sobre la posible salida de Lainez del Betis. Sin embargo, por alguna u otra razón ha permanecido en el club, en el que también milita su compatriota Andrés Guardado. Y todo parece indicar que es lo mejor que le ha pasado al jugador, pues en los últimos días incluso fue elogiado por Pellegrini.

“Partieron jugando tanto Diego como Loren es porque han hecho méritos durante la semana para tener minutos. Después, su responsabilidad es demostrar por qué están jugando. Especialmente Diego ha tenido un avance importante, más que en sus condiciones técnicas, que todos sabemos que son muy buenas, en el sentido de dar un paso adelante en tomar la decisión correcta en el partido”, destacó el timonel sobre el desempeño de Diego Lainez hace algunos días.

El próximo partido del Real Betis será por la liga española en contra del Huesca, último lugar del torneo, un duelo ideal para que Diego Lainez vuelva a estar en el once inicial.