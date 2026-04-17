ÚLTIMO MOMENTO: Selección de Chile se clasifica al Mundial 2026
La Selección de Chile dio a conocer en sus redes sociales su clasifcación al Mundial 2026
El pasado jueves 16 de abril del 2026, la Selección de Chile confirmó en sus redes sociales su clasificación para el Mundial de 2026. El equipo compartió una foto luego de lograr su boleto para la Copa del Mundo sub 17.
🇨🇱 CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 🔜🏆 pic.twitter.com/AawGPP9mJK— Selección Chilena (@LaRoja) April 17, 2026
La Roja juvenil consiguió su boleto luego de golear 4-0 a Bolivia, en el playoff del Sudamericano y selló su clasificación al Mundial que se disputará en Qatar. Los anotadores en el encuentro fueron: Amaro Riveros (32'), Joaquín Muñoz (45+1'), Baltazar Oróstica (51') e Ignacio Cerda (90+3').
Los dirigidos por Ariel Leporati tendrán la tarea de poder competir en el Mundial 2026, que se disputa hasta noviembre en Qatar. El entrenador tendrá tiempo para poder preparar de buena forma al equipo.
Equipos clásificados al Mundial sub 17
Las selecciones que ya tienen su boleto seguro para el Mundial Sub-17 son:
Anfitrión: Qatar
CONMEBOL (Sudamérica 6 equipos)
- Brasil
- Argentina
- Ecuador
- Colombia
- Uruguay
- Chile
CONCACAF (8 equipos – todos definidos)
- Estados Unidos
- Costa Rica
- Panamá
- Haití
- Honduras
- Cuba
- Jamaica
- México
OFC (Oceanía – 3 equipos)
- Fiyi
- Nueva Caledonia
- Nueva Zelanda
UEFA (Europa – 11 equipos)
- Bélgica
- Croacia
- Dinamarca
- España
- Francia
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Montenegro
- Rumania
- Serbia