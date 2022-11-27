Estamos acostumbrados a levantarnos: Gerardo Martino

La Selección Mexicana cayó 2-0 ante Argentina en su segundo partido de la Copa del Mundo, con lo que el pase a octavos de final se complicó, y ahora enfrentan un difícil panorama, mismo que Gerardo Martino cree que podrán superar.

Al término del encuentro, el estratega argentino intentó apaciguar la molestia mexicana y manifestó sus esperanzas de lograr el pase a la siguiente fase diciendo que “mientras haya posibilidad hay que intentarlo. Arabia necesita goles, nosotros también y los futbolistas estamos acostumbrados a levantarnos”, añadió.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos de final?

Para que México logre el pase a la siguiente etapa, tiene dos complicados panoramas: el primero es que Polonia derrote a la Albiceleste y el combinado azteca tres puntos ante Arabia, sin importar el marcador; o el segundo, si los dirigidos por Lionel Scaloni ganan o empatan, deberán marcarle tres o más goles a su último rival del Grupo C.

Recordemos que en su debut mundialista, el cuadro mexicano se dividió unidades con Polonia en un marcador sin goles, por lo que el ‘Tata’ hizo un balance sobre lo sucedido, “no hubo precisión (ante Polonia) y hoy no esperábamos tener tantas opciones de gol, el equipo no perdió volumen, pero sí consistencia”, analizó el argentino.

Te puede interesar: Lionel Messi asegura que el triunfo contra México les da tranquilidad

También aprovechó la ocasión para hablar sobre el desempeño de Lionel Messi, autor del primer tanto de Argentina, “no tuvo espacios, sólo en el gol”, pero asumió la responsabilidad de lo acontecido". “El problema fue por error nuestro, pero también entiendo que los goles cambian la mirada de lo que pasó”, confesó.

La lesión de Andrés Guardado ante Argentina

Durante la primera mitad del partido, Andrés Guardado tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, lo que le permitió entrar a Erick Gutiérrez, quien disputó los minutos restantes en la posición del capitán.

“Andrés tuvo una lesión muscular y lo que jugó Erick fue con la misma solvencia. Argentina no tuvo oportunidades y no le veo ninguna incidencia, pero creo que estamos todos en condiciones de jugar y ‘Guti’ lo hizo bien”, comentó Martino.

Te puede interesar: Los pecados del Tata Martino vs Argentina en Qatar 2022

Ahora, el equipo mexicano tendrá cuatro días para preparar el duelo ante Arabia Saudita, donde se jugará la posibilidad de continuar en la Copa Mundial, ya que, al momento, se encuentra en la última posición del Grupo C con un punto y dos goles en contra.

