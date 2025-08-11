La Selección Mexicana golea y humilla a Estados Unidos en un torneo muy importante para Concacaf

La Selección Nacional de México Sub-15 se consagró campeona del Campeonato de la Concacaf . El evento se llevó a cabo en Costa Rica, donde el equipo azteca demostró un rendimiento sobresaliente al superar a Estados Unidos con un contundente y humillante marcador de 5-0.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto mexicano mostró una actitud dominante, aprovechando cada oportunidad para marcar. En el primer tiempo, Juan Carlos Martínez Jr. se convirtió en la figura destacada del partido al anotar dos goles en un lapso de ocho minutos (16’ y 24’). Paxon Ruffin y Da’vian Kimbrough se unieron al festín goleador, marcando en los minutos 20 y 22, respectivamente.

#Sub15 | ¡Vamos por el título de la zona!😤🏆



Este domingo jugamos ante Estados Unidos en la Final del Campeonato Sub-15 e la @Concacaf.



Se transmitirá EN VIVO por el canal de YouTube de la Concacaf.#ProyectoSelecciones.💚🤍❤️ pic.twitter.com/c08ddVMlDZ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2025

México Sub15 cierra la pizarra en el segundo tiempo

Este arranque explosivo dejó a México con una ventaja de 4-0 antes del descanso, lo que les permitió encaminarse hacia la victoria.

En la segunda mitad, aunque Estados Unidos intentó reaccionar, la defensa mexicana se mantuvo firme, neutralizando cualquier intento de peligro. Lisandro Torres se encargó de sellar el resultado con un gol espectacular en el minuto 65, aumentando la ventaja a 5-0 y dejando cifras definitivas.

La Selección Mexicana se roba lo premios individuales

Además del título, la Selección Nacional de México Sub-15 brilló en los reconocimientos individuales del torneo. Juan Carlos Martínez Jr. fue aclamado como el Mejor Jugador del certamen; por su parte, Da’vian Kimbrough se llevó la Bota de Oro como el máximo goleador del Campeonato y y ambién se otorgó el Premio Fair Play a la Selección de México Sub-15, destacando su buena disciplina y conducta durante el torneo.

Este triunfo no solamente es un motivo de celebración para el equipo, sino que también resalta el avance de las Selecciones Nacionales Menores de México, que actualmente cuentan con campeonatos en las categorías Sub-20, Sub-17 y Sub-15 en la Concacaf.