Selección Mexicana jugará ‘Supercopa Oro’ en verano de 2025

El planeamiento de la Federación Mexicana de Futbol ya comenzó con miras a la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. En el plan de reestructuración que se presentó el martes se anunció que durante el verano de 2025, se contempla una versión extendida de la Copa Oro que sería anunciada en próximos meses por Concacaf.

La 'Supercopa Oro' contempla que sea un ensayo general, con un año de anticipación, para el Mundial y por ello se espera que puedan participar selecciones de diferentes regiones como Europa, Asia, África, Sudamérica e incluso Oceanía. El torneo tendría 16 naciones participantes de Concacaf y 8 invitadas del Resto del Mundo para sumar 24 naciones. La intención es que haya partidos de dicho torneo en todas las sedes mundialistas, incluídas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Copa Oro internacional

A lo largo de 32 años de historia del certamen más importante de selecciones en Concacaf, ya han participado selecciones de otras confederaciones, pero ninguna se ha podido levantar el título. La más destacada es Brasil con 3 asistencias al torneo y dos finales perdidas contra México en 1996 y 2003.

Colombia también asistió tres veces a la Copa Oro y llegó a la final del 2000 que perdió ante Canadá. Perú y Ecuador completan las escuadras sudamericanas en participar en el campeonato. De la confederación asiática estuvieron presentes Corea del Sur en 2000 y 2002; y Qatar en 2021, que tomó el torneo para alistar el Mundial que recibieron hace dos meses. La única nación de CAF en jugar el certamen continental fue Sudáfrica. Nunca han jugado Copa Oro países de Europa u Oceanía.

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El camino rumbo a 2026

Al ser anfitrión de la Copa del Mundo, México no tiene partidos de eliminatoria, por lo que en la planificación de los años por venir se tienen pensados amistosos ante escuadras como Alemania para octubre de 2023. Además el próximo verano se juega Copa Oro y luego se tendrá el regreso a la Copa América de 2024 que se realizará en Estados Unidos; y para 2025 la mencionada Supercopa Oro.