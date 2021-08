FMF hasta últimas instancias por llamado de Raúl Jiménez

Se mantienen las tensiones entre la Premier League de Inglaterra y selecciones nacionales por la negativa de prestar jugadores para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. México convocó a Raúl Jiménez para la Fecha FIFA, sin embargo, las autoridades de la Premier anunciaron que sus equipos no cederían futbolistas que tuvieran que jugar en países colocados en la lista roja del Reino Unido en relación a la situación de Covid-19.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes con David Medrano, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, explicó que ya son dos cartas que reciben con la negativa de prestar al delantero del Wolverhampton. El directivo mencionó que las próximas horas serán clave para saber si contarán o no con Jiménez.

Raúl Jiménez tiene familia futbolera

“Estamos esperando las últimas gestiones de la Concacaf a nivel de esas autoridades para que pueda liberar jugadores, entendiendo que no nada más Mexico está siendo afectado, sino que hay otros países y selecciones sobre todo del Caribe que están siendo verdaderamente afectadas por la no liberación de los jugadores de la Premier League. La parte que no entendemos es que hay jugadores de Argentina que sí están siendo liberados. Ya metimos los papeles ante FIFA para que se aplique cualquier sanción en caso de que no llegue Raúl” dijo De Luisa.

TE PODRÍA INTERESAR: REAL MADRID DETIENE NEGOCIACIONES POR MBAPPÉ

Posible sustituto de Raúl Jiménez en Selección de México

Yon de Luisa y el cuerpo técnico del seleccionado mexicano esperan a Jiménez, pero en caso de que no estuviera, el plan B sería el llamado de Santiago Giménez, atacante de Cruz Azul.

“Para nosotros Raúl es un jugador convocado. Sabemos que Concacaf tenía en las próximas horas conversaciones con la Premier League y esperemos que llegue a algo positivo. Al final del día me parece que los protocolos están muy bien establecidos, el área de Concacaf lo ha hecho muy bien, no es nuevo recibir jugadores de allá, venimos de jugar una Nations League, Copa Oro y los protocolos han sido muy bien llevados en las diferentes lugares de la Concacaf” finalizó el presidente de la FMF

TE PODRÍA INTERESAR: EL TRABUCO QUE TIENE EL PSG PARA DOMINAR EUROPA