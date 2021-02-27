Los convocados sorpresa del ‘Tata’ Martino en la Selección Azteca

¡Nueva generación! Debido al torneo Preolímpico que disputará la Selección Azteca Sub-23, el entrenador de la mayor Gerardo ‘Tata’ Martino podría dar varias sorpresas y convocar a caras nuevas para los juegos amistosos de la próxima fecha FIFA.

Entre los nombres que podrían tener su gran oportunidad con el ‘Tata’ Martino se encuentran Javier Salas del Puebla, Juan Pablo Vigón de Pumas, Isaac Brizuela de chivas Fernando Madrigal de los Gallos Blancos, Santiago Ormeño del Puebla y Ángel Sepúlveda también del Querétaro, según información de David Medrano en una columna para RÉCORD.

Por otra parte hay jugadores que Gerardo el ‘Tata’ Martino desea en su equipo, sin embargo tendrá que cederlos para la Selección Preolímpica que dirige Jaime lozano, en donde figuran los nombres de César Montes, Carlos Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Brayton Vázquez, Víctor Guzmán y Jesús Angulo.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

Cabe recordar que la Selección Mexicana de futbol tendrá sus primeros partidos amistosos del 2021 el próximo mes de marzo, en donde el 27 enfrentará a Gales en Cardiff para posteriormente regresar a Austria en donde se medirá ante su similar de Costa Rica, duelos que servirán de preparación para la Nations League y Copa Oro y que podrás disfrutar EN VIVO por Azteca 7 y aztecadeportes.com.

De los jugadores nuevos que podrían tener una oportunidad en la Selección Azteca de Gerardo Martino destaca el delantero del Puebla Santiago Ormeño, que después del parón que provocó la pandemia de Covid-19 en la Liga BBVA MX adquirió un nivel espectacular en donde incluso llegó a llamar la atención la atención del seleccionado peruano.

En el torneo Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX se apuntó un total de 6 goles en solo 840 minutos disputados ,mientras que en el presente certamen lleva cuatro anotaciones y es uno de los mexicanos más destacados en ese rubro junto al ‘Cuate’ Sepúlveda del Querétaro que lleva el mismo número de ‘pirulos’.

