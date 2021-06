Los números de José Juan Macías en el último año

La falta del famoso ‘9’ o centro delantero en la Selección Mexicana nos hace ver con lupa las actuaciones que tuvieron los futbolistas aztecas como José Juan Macias.

El atacante de las Chivas estaba llamado a ser una de las nuevas joyas del futbol mexicano, inclusive se habló en varias ocasiones sobre su partida a Europa, pero actualmente no es titular en el Rebaño, ni en la Selección Olímpica.

Revisando los números de este jugador, en el último año encontramos que durante el torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, disputó 15 duelos, 12 como titular y marcó 6 goles en un total de 1033 minutos disputados.

José Juan Macías y su inminente salto a Europa

Víctor Manuel Vucetich recibió muchas críticas por mandar a la banca a “J.J.” en varios duelos y no meterlo en el once inicial, pues consideraban que “era su goleador y no le dieron la oportunidad”.

En el Guardianes 2020, el ‘9’ del cuadro tapatío jugó 15 duelos como titular y marcó 5 goles. Es decir, el año de José Juan se resume en 11 tantos.

José Juan Macías recibe pocos balones a modo

Es fácil criticar a los delanteros porque ellos son los que anotan gol y al final los duelos se ganan con anotaciones, pero para que un futbolista marque necesita que le lleven balones al área y tener un medio campo sólido que recupere el esférico y extremos que le brinden el pase final.

En general las Chivas no mostraron un buen funcionamiento durante la temporada, por lo que la culpabilidad o la falta de goles se podría repartir.

Jaime Lozano, Técnico de la Selección Olímpica decidió convocarlo por última ocasión a la gira de preparación por España con el objetivo de poder tomar una decisión y saber quién sería su delantero titular en Tokyo 2021, en donde Macías disputa un lugar con Santiago Giménez.

Inclusive en conferencia de prensa el ‘Jimmy’ Lozano ha manifestado que José Juan Macías es uno de los delanteros más certeros que ha y el problema es que le lleguen los balones.