México vs Honduras, alineaciones confirmadas para el partido

La Selección de México recibirá este domingo a Honduras con la obligación de sumar tres puntos y recuperar el camino de los triunfos, luego de un par de empates en la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Qatar.

Después de cuatro jornadas, Estados Unidos va en el primer lugar con ocho unidades, las mismas que México, al que aventaja por diferencia de goles, en una competición en la cual Honduras ha tenido un lento inicio con tres empates y una derrota y aparece penúltimo de la tabla de posiciones.

Martino reconoce errores ante Canadá

Martino lamentó que en el empate con Canadá, el pasado jueves, México no presionó bien, dejó crecer al rival y fue pasivo en los retrocesos, lo cual tratará de enmendar ante los honsudeños en el estadio Azteca.

México juega la eliminatoria con una combinación de jóvenes y veteranos, varios involucrados en ligas europeas, con los cuales el entrenador argentino confía en llegar al Mundial y alcanzar por lo menos los cuartos de final, para lo cual deberá mejorar el rendimiento.

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Regresan los mejores jugadores de México

Recuperados de lesiones, los delanteros Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wanderers, de la Liga Premier Inglesa, e Hirving Lozano, del Napoli de la Serie A de Italia, se unirán a Jesús Manuel Corona, del Oporto de Portugal para encabezar la ofensiva este domingo.

Las dos caras de la Selección de Honduras

Honduras, dirigido por Fabián Coito, sacó empates como visitante de Canadá y Panamá, en el inicio de la competición, pero después fue goleado 1-4 por Estados Unidos y el jueves empató sin goles con Costa Rica, en dos encuentros en su casa.

El estratega Coito saldrá a por lo menos empatar en el Azteca, a 2.220 metros sobre el nivel del mar, un rato complicado ante un rival, que si bien no mostró su mejor juego ante Canadá, es favorito para imponerse.

Con un promedio de medio gol por partido, los centroamericanos necesitan incrementar su ofensiva, pero sobre todo deben levantar el rendimiento en la defensa, si pretenden sacar un buen resultado en el Azteca.

¿Cuántos clasifican al Mundial?

Los tres primeros clasificados del certamen ganarán boletos al Mundial, mientras el cuarto lugar buscará el pase en una repesca.

Alineaciones confirmadas México vs Honduras

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Sebastián Córdova; Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona.

Seleccionador: Gerardo Martino.

Honduras: Luis López; Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Danilo Acosta, Kevin Álvarez, Kervin Arriaga, Carlos Pineda, Brayan Moya, Bryan Acosta, Ángel Tejeda.

Entrenador: Fabián Coito.

