República Dominicana busca hacer historia ante Selección Mexicana

El Director Técnico de República Dominicana Jacques Passy, busca hacer historia y sacar los tres puntos este jueves cuando enfrenten a la Selección Azteca Sub 23 en el Preolímpico de CONCACAF que se disputa en Guadalajara. Para el estratega de nacionalidad mexicana ganar en el estadio de las Chivas sería el primer paso para aspirar a unos Juegos Olímpicos

“Nosotros ahorita estamos enfocados en el partido de mañana, sería un error muy grave decir que dar un golpe en la mesa es ir a los Juegos Olímpicos, sería algo muy grande, sería algo histórico, pero no tiene caso porque no existen los Juegos Olímpicos si no jugamos el partido de mañana, nosotros tenemos en mente el juego de mañana, es una oportunidad histórica, República Dominicana nunca ha jugado en México, venimos con toda la intención de ganar”, expresó Jacques Passy en conferencia de Prensa.

El estratega dominicano sabe de la preligrosidad del conjunto mexicano pero confia en que su equipo viene bien preparado para enfrentar el Torneo.

“El equipo se encuentra muy bien, se encuentra entrenando, entonces no hay absolutamente nada que me preocupe, estoy muy contento con lo que el equipo ha demostrado con como nos hemos visto, vamos a ver mañana hasta donde nos alcanza, como tu bien lo sabes estamos muy mentalizado a una sola cosa que es venir a ganar y es buscar ir los Juegos Olímpicos”, aseguró Passy.













A los equipos caribeños no se les menosprecia

Por su parte, el capitán de la Selección de República Dominicana Gerard Laverge, también habló en conferencua de Prensa y no se guardó nada asegurando que a los equipos caribeños no los ven de la misma forma.

“A los equipos del Caribe no se les menosprecia, pero sí los miran con otros ojos, hay varios equipos que han dado golpes sobre la mesa, no se puede menospreciar a nadie, no ponemos por encima a ningún rival, pensamos en el partido contra México, luego contra Estados Unidos, y después Costa Rica, nuestra mente está en Tokio y en ninguna otra parte”.

