“Yo la cag...”, Carlos Salcedo admite que se equivocó en la Selección.

El defensa Carlos Salcedo rompió el silencio, tras el incidente que protagonizó con Jorge Thieler, el auxiliar de Gerardo “Tata” Martino, en la edición pasada de la Copa Oro, torneo en que el “Titán” fue señalado por sus constantes errores.

Para la final de la Copa Oro, Salcedo entró de cambio y en el proceso para ingresar al campo, el defensor de Tigres de la UANL no estaba listo para realizar el cambio, acción que provocó el reclamo de Theiler.

“Yo la ca..., he aprendido a no hacer eso, a controlarme, aprendí de ese roce que tuve en la Selección, pero ya lo hablé, ya tuve comunicación con Jorge y estamos tranquilos, ahí quedó”, declaró el defensa para el canal 6, Multimedios.

Desde ese incidente, Salcedo no ha estado incluido en las últimas convocatorias para el octagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“SI hay represalias, pues las tomo y punto, no lo tomo como algo personal, sé que la regué. Algo me decía que no me iban a convocar, y bueno, lo acepto y adelante. Yo me equivoqué”.

También afirmó que está en la mejor disposición de volver a la Selección Azteca, pero aseguró que si no lo llaman, no se acaba la vida.

“Me veo en Qatar, aunque ahora no me llamen, pero falta mucho tiempo. Yo estoy tranquilo”, aseveró el “Titán”.

¿Salcedo tiene problemas con Miguel Herrera?

El jugador de 27 años aprovechó para aclarar lo sucedido en el Clásico Regio, en lo que aparentemente era un “berrinche” con Miguel Herrera, entrenador de Tigres.

“No pasó nada con Miguel, me llevo muy bien con él. Me enojó la tarjeta amarilla, por eso me sacaron, y no era falta. Con Miguel (Herrera) no tuve ni tengo ningún problema”, culminó.

