El ecuatoriano Antonio Valencia anuncia su retiro del futbol

El jugador del Querétaro, Antonio Valencia, puso punto final a su carrera como futbolista profesional a los 35 años. Fueron dos décadas de trayectoria en los equipos El Nacional, Villarreal, Huelva, Wigan, Manchester United, Liga de Quito, Gallos Blancos y la Selección de Ecuador.

El “Trenecito” llegó a México para jugar con los queretanos en el Guardianes 2021 donde alcanzó la fase de recalificación, participando en 15 partidos con un gol y una asistencia. La directiva le ofreció un nuevo contrato pero declinó la opción debido al problema en la rodilla.

Te puede interesar: Real Madrid, Barcelona y Juventus investigados por la UEFA

“Apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin ninguna operación, me funcionaba, tomaba medicamentos todos los días para poder entrenar y cada vez el dolor iba apareciendo más y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte. Siempre quise dar lo mejor de mí, quiero agradecerle al presidente por haberme ofrecido otro año más de contrato en Gallos, pero siempre me he manejado correctamente y le he manifestado que no puedo más”, dijo en conferencia Valencia.

“Luis García se reinventó luego de retirarse y lo admiro por eso": Jose Ramón Fernández

La etapa más exitosa de Antonio Valencia

Antonio Valencia pasó los años más brillantes de su carrera con el Manchester United de la Premier League. Jugó 339 compromisos con los Red Devils donde pudo hacer 25 anotaciones. Bajo el mando de Sir Alex Ferguson, se consagró dos veces campeón de Inglaterra, una Europa League, y nueve copas nacionales. Durante los diez años que vistió la camiseta del más ganador de la isla, compartió logros con el mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

“El momento más lindo fue cuando pisé por primera vez el estadio del Manchester, decir: ‘lo conseguí', porque eran tres años de trabajo y de mucho esfuerzo, de llanto, porque cuando llegué a Wigan me puse en mi cabeza que tenía que jugar en un grande y esa era mi mentalidad. Cuando me puse la camiseta del Manchester por primera vez fue algo increíble”, recordó emocionado Valencia.

Te puede interesar: Chivas ya tendría amarrado a su primer refuerzo para el Apertura 2021

El tren seguirá avanzando

Durante la conferencia de despedida, Valencia reveló que le gustaría seguir ligado al futbol pero que de momento regresará a Ecuador para disfrutar a su familia. Agradeció los ofrecimientos que tuvo por parte de la directiva del Querétaro para mantenerse en la institución en otra área.