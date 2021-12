Semifinales del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege

Con el objetivo principal de alcanzar la gloria del máximo circuito de Rainbow Six Siege: Atheris Esports, Six Karma, Fenix Esports y México Esports Team se enfrentarán en la fase de semifinales del Campeonato Mexicano de RainbowSix el próximo domingo 5 de diciembre.

Los encuentros se definirán al mejor de tres en una llave de eliminación simple, cada uno de los cuatro mejores equipos de nuestro país fijan su mirada en llegar a la gran final, pues el campeonato suma una bolsa de $850,000 MXN para el campeón.

El primer encuentro estará a cargo de Atheris Esports vs Six Karma en punto de las 14 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que Fénix Esports vs México Esports Team cerrarán la fase de semifinales a las 16:30 horas.

Pese a que el campeón no recibirá puntos para el Rainbow Six Invitational, sin embargo, el equipo del ave fénix será él quien juegue la clasificatoria al Mundial del próximo año.

“Todo esto es un juego mental, Rainbow es un juego que se basa en estrategia y mental, si tienes una buen mental se puede tener resultados increíbles, en el caso es MET que pasó de Relegación a estar ahorita en playoffs ya es un avance gigante...”, expresó Ale11 de México Esports Team.

Recordemos que la gran final se llevará a cabo el próximo lunes 6 de diciembre a las 16 horas entre los clasificados de estos intensos enfrentamientos, el formato de juego se definirá al mejor de cinco encuentros, para poder proclamarse como el mejor equipo de México.

Top 4 de los mejores equipo de nuestro país en Rainbow Six Siege

Fénix Esports





Atheris Esports

México Esports Team

Six Karma

