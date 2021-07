Así quedaron las semifinales del futbol femenil de Tokyo 2020

Concluyeron los cuartos de final del futbol femenil de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y ya están listos los equipos que disputarán las semifinales.

El primer encuentro fue entre Canadá y Brasil. Ambos equipos buscaron el gol, pero desafortunadamente terminaron los 90’ y el marcador seguía 0-0. Comenzaron los tiempos extras pero el resultado quedó igual. En los penaltis las canadienses se impusieron 4-3 a las brasileñas.

Los goles de Canadá fueron de Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Adriana Leon y Vanessa Gilles. Por parte de Brasil anotaron Marta, Debinha y Erika.

El duelo de Australia y Reino Unido fue una lluvia de goles, las oceánicas abrieron el marcador al 35’ por parte de Kennedy y al 57' lo empató White, al 66’ nuevamente apareció para poner al frente a Reino Unido. Kerr empató 2-2 al minuto 89.

Tuvieron que disputar los tiempos extras y Fowler anotó al 103’ para poner 3-2 el marcador a favor de Australia y al minuto 106, Kerr anotó su doblete asegurando la victoria. White anotó el 4-3 pero con ese resultado no les alcanzó para clasificar a semifinales.

El tercer enfrentamiento fue entre Suecia y Japón, las suecas comenzaron con el dominio del partido y con un gol tempranero al minuto 7 se pusieron al frente en el marcador. Japón logró el empate al 24’ con gol de Tanaka. La delantera Blackstenius le dio la vuelta al marcador para poner el 2-1.

Y al minuto 68 luego de una revisión en el VAR, el árbitro marcó penalti a favor de Suecia, Asllani lo cobró y aseguró la victoria. El partido terminó 3-1.

En el último encuentro para conocer al rival de Canadá, Países Bajos y Estados Unidos se enfrentaron quedando 2-2.

Vivianne Miedema rompió el cero al minuto 18 y Samantha Mewis logró el 1-1 al 28’. Al 31' su compañera Lynn Williams anotó el 2-1. Miedema firmó su doblete para empatar a las neerlandesas al 54. Lieke Martens falló un penalti al 81' el cual le daría la victoria para las semifinales. Quedaron 2-2 al igual que en tiempos extras, por lo que entraron a tanda de penaltis.

Por parte de las neerlandesas anotaron Vivianne Miedema, Dominque Janssen y Stefanie Van Der Gract. Y las estadounidenses que anotaron fueron Rose Lavelle, Alex Morgan,Christen Press y Megan Rapinoe. El marcador quedó 3-4 y Estados Unidos clasificó a las semifinales.

Partidos de semifinales

Canadá vs Estados Unidos este lunes 2 de agosto a las 3 AM (hora centro de México). Por su parte Suecia se enfrenta contra Australia también el lunes 2 de agosto a las 6:00 AM (hora centro de México).