Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup

Este viernes 11 de agosto de 2023, se disputaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup para definir a los cuatro equipos que van a disputar las semifinales. Los partidos fueron: Philadelphia Union vs Querétaro, Inter Miami vs Charlotte FC, Nashville SC vs Minnesota y LAFC vs Rayados de Monterrey.

Fue una jornada llena de goles pues entre los cuatro partidos se anotaron un total de 17 goles. Los equipos que lograron conseguir su boleto fueron Nashville SC, Inter Miami, Philadelphia Union y Rayados.

Los partidos de semifinales de la Leagues Cup

Los enfrentamientos de semifinales de la Leagues Cup serán así:

El primer partido que se terminó definiendo fue el de Inter Miami vs Philadelphia Union. El conjunto del Inter fue el primer en clasificarse al ganar 4-0 con un gol de Lionel Messi en los últimos minutos del partido. Sin duda alguna, son el equipo favorito para poder llegar a la final de la mano de sus nuevos refuerzos.

Por otra parte, el conjunto del Philadelphia consiguió su pase al vencer a los Gallos Blancos con un gol bastante polémico en los últimos segundos del partido. El partido se jugaría el próximo martes 15 de agosto.

El segundo partido que se definió fue el de Rayados vs Nashville SC con la gran remontada del equipo de Monterrey. El primer equipo en clasificar fue Nashville al ganar 5-0 al Minnesota United. En el caso de Rayados lograron remontar al ir perdiendo 2-0 desde el minuto 42 del primer tiempo. El partido igual se jugaría el martes 15 de agosto.

90' ⏱️| LAFC 🦅 2-3 🤠 Monterrey |



¡TERMINÓ EL PARTIDO EN CALIFORNIA Y EL TRIUNFO ES NUESTRO!💙🤍



¡Seguimos rayando la @LeaguesCup el Monterrey y su gente!🔥👊🏼 ¡Nos vamos a la Semifinal!🗣️@CervezaTecate pic.twitter.com/IXESpWVoFQ — Rayados (@Rayados) August 12, 2023

