Alineaciones confirmadas Serbia vs Inglaterra | Fase de Grupos jornada 1 | Euro 2024

Sigue la actividad de la Eurocopa 2024 y tras disputarse los partidos entre Polonia vs Países Bajos y Eslovenia vs Dinamarca. El último partido del día corresponde a dos equipos del Grupo C, se enfrentarán Serbia vs Inglaterra.

El juego de Serbia vs Inglaterra se va a disputar en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. El juego se disputará en el Estadio Veltins-Arena. con capacidad para más de 40 mil personas.

Un partido bastante llamativo pues Inglaterra es la máxima favorita en quedar en el primer lugar de la tabla de la tabla. Mientras que Serbia ha despertado el interés de muchos por lo que mostró en el Mundial de 2022.

Además, con el empate entre Eslovenia vs Dinamarca 1-1, las selecciones que completan el grupo c, Inglaterra y Serbia buscarán sumar sus primeros tres puntos para ponerse como lideres del grupo.

Alineación de Serbia

Portero: Predarg Rajkovic

Defensas: Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic y Strahinja Pavlovic

Mediocampistas: Andrija Zivkovic, Segej Milinkovic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic y Dilip Kostic

Delanteros: Dusan Vlahovic y Aleksandar Mitrovic

Alineación de Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Kieran Trippier, Marc Guehi, John Stones y Kyle Wlaker

Mediocampistas: Declan Rice, Phil Foden, Alexander-Arnold, Bukayo Saka y Jude Bellingham

Delanteros: Harry Kane

