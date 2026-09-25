Sergio Peinado, entrenador personal: "¿Para ponerte en forma tienes que salir a correr? La realidad es que correr no es la mejor manera de ponerse en forma”

Muchas personas piensan que el primer paso para buscar una vida saludable es empezar a correr por las mañanas, pero el entrenador personal Sergio Peinado desmiente esta idea y señala que d esta manera se está siguiendo el camino a la inversa.

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Sergio Peinado: “No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr”

El running se ha vuelto popular durante los últimos años debido a su practicidad y sencillez para realizarlo; sin embargo, el entrenador personal Sergio Peinado señala que es importante preparar el cuerpo para comenzar a correr de una manera segura.

“No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr”, dijo Peinado. “Progresa poco a poco. Esto te ayudará a minimizar las lesiones y que el progreso sea más agradable, sin sufrir”, agregó.

El entrenador señala que las personas que tengan problemas de movilidad, sobrepeso o mucho tiempo sin realizar actividad física deben comenzar de a poco para evitar lesiones o fatiga en las primeras sesiones, además de combinar el trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza como complemento.

Una de las recomendaciones que sugiere el experto para los principiantes en alternar tandas de 100 metros de caminata con 10 metros corriendo para que el cuerpo se adapte a este nuevo sistema de ejercicio.

"Correr sin estar en forma, como lo suele hacer la gente, sin un entrenamiento progresivo y sin un complemento de entrenamiento de fuerza, hace que ni lo disfrutes debido a su exigencia, y además tengas muchas probabilidades de lesionarte", explica Peinado.

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