Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Sergio Peinado, entrenador personal: "¿Para ponerte en forma tienes que salir a correr? La realidad es que correr no es la mejor manera de ponerse en forma”

El entrenador Sergio Peinado revela cual es el mejor método para ponerse en forma

Sergio Peinado, entrenador personal
Sergio Peinado, entrenador personal|Instagram: @sergiopeinadotrainer

Escrito por: Francisco Fernández

Muchas personas piensan que el primer paso para buscar una vida saludable es empezar a correr por las mañanas, pero el entrenador personal Sergio Peinado desmiente esta idea y señala que d esta manera se está siguiendo el camino a la inversa.

Te puede interesar: México vs Colombia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de septiembre 2026?

México vs Perú: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026, a través de TV Azteca?

Sergio Peinado: “No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr”

El running se ha vuelto popular durante los últimos años debido a su practicidad y sencillez para realizarlo; sin embargo, el entrenador personal Sergio Peinado señala que es importante preparar el cuerpo para comenzar a correr de una manera segura.

“No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr”, dijo Peinado. “Progresa poco a poco. Esto te ayudará a minimizar las lesiones y que el progreso sea más agradable, sin sufrir”, agregó.

El entrenador señala que las personas que tengan problemas de movilidad, sobrepeso o mucho tiempo sin realizar actividad física deben comenzar de a poco para evitar lesiones o fatiga en las primeras sesiones, además de combinar el trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza como complemento.

Una de las recomendaciones que sugiere el experto para los principiantes en alternar tandas de 100 metros de caminata con 10 metros corriendo para que el cuerpo se adapte a este nuevo sistema de ejercicio.

"Correr sin estar en forma, como lo suele hacer la gente, sin un entrenamiento progresivo y sin un complemento de entrenamiento de fuerza, hace que ni lo disfrutes debido a su exigencia, y además tengas muchas probabilidades de lesionarte", explica Peinado.

Te puede interesar: Chicharito Hernández, jugador mexicano: “Un futbolista no entrena 2 horas, entrena las 24 horas del día”

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
COBERTURA MEX VS COL EN VIVO.png

Live Nocturno desde Baltimore | Selección Mexicana

7:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP