¡INCREÍBLE! La SANCIÓN que recibiría Sergio Ramos por hablar mal del arbitraje mexicano

Luego de la victoria de Monterrey ante Santos Laguna en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Sergio Ramos hizo comentarios negativos contra el arbitraje mexicano, motivo por el que el zaguero español fue sancionado de forma económica.

A pesar de que Rayados y la Comisión Disciplinaria no han emitido algún comunicado sobre el castigo para el exjugador del Real Madrid, el Reglamento de Sanciones es claro con el castigo hacia quienes se expresen de forma negativa contra el arbitraje.

“Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR. Multa de 3,000 a 6,000 UMAs y/o 1 partido de suspensión”, señala el Reglamento de Sanciones de la FMF.

Es decir, Sergio Ramos pudo haber sido suspendido un partido con Monterrey, no obstante, todo quedó en una multa económica luego de que la Comisión Disciplinaria no incluyera al futbolista de 39 años de edad en la cédula de jugadores sancionados.

Números de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Desde su llegada al cuadro de ‘La Pandilla’, Sergio Ramos tiene un registro de 25 partidos jugados con Rayados. En el Apertura 2025, el defensor tiene 10 juegos siendo titular bajo las instrucciones de Domènec Torrent.

De cara a la Fecha 12 del campeonato, Monterrey visita a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, partido a disputarse el 5 de octubre a las 21:05 horas, tiempo de la CDMX, compromiso que Rayados encara en el segundo lugar de la tabla general con 25 puntos.

