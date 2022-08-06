Sergio Ramos se siente renovado e ilusiona en el PSG

Luego de una primera temporada llena de lesiones y de irregularidad, el defensa español, Sergio Ramos se dijo renovado para encarar la nueva temporada con el París Saint-Germain y afirmó que está viviendo “el comienzo soñado”.

"Está siendo el comienzo soñado. Tras la temporada pasada tenía ganas de que todo fuera bien. Anímicamente siempre es importante empezar ganando un título", comentó el defensor, quien se refirió al triunfo en la Supercopa de Francia en el Nantes.

El exjugador del Real Madrid, señaló que marcar un gol en partido decisivos es especial, y se mostró satisfecho de aportar en el ataque, sin embargo dejó claro que defender la portería del PSG es su prioridad.

"Me encuentro en un gran momento, tras una buena pretemporada, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de trabajo para encontrarme bien", puntualizó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, tras vencer a Holanda.

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Ramos y su apoyo total a Christophe Galtier

Luego de llegar a la capitán parisina bajo la dirección del argentino Mauricio Pochettino y no poder tener la efectividad esperada, ahora con el nuevo entrenador Christophe Galtier, el defensor está en armonía con el trabajo del estratega recién llegado.

"Hacía tiempo que no jugaba con ese sistema. Nos estamos adaptando. Tiene sus ventajas, da solidez, estabilidad y equilibrio defensivo que se puede trasmitir a los de arriba. Tras los contraataques pueden volver algo más lentos", afirmó Ramos, pues Galtier juega con línea de tres.

Aunque, el veterano jugador comentó que aún falta que el plantel se adapte al nuevo funcionamiento táctico de Galtier y aprovechó para alabar al entrenador, pues lo consideró que un estretega de nivel mundial y su labor hará crecer al conjunto de París.

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