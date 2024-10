Resultados y calendario de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees

El viernes por la noche, el Juego 1 de la Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers y los New York Yankees culminó de manera espectacular cuando el primera base Freddie Freeman la desapareció con bases llenas en la baja de la décima para darle el triunfo a los californianos. A pesar de una importante lesión en el tobillo derecho, el veterano zurdo se vistió de héroe y dejó tendidos en el terreno a los ‘Mulos de Manhattan’ con marcador final de 6-3.

Los Yankees se habían puesto arriba en el primer inning de ‘beisbol’ gratis cuando Jazz Chisholm, que se había robado la tercera, anotó la que parecía del triunfo. Sin embargo, el otrora miembro de los Braves emuló a Kirk Gibson 36 años después para que la novena de Dave Roberts tuviese la oportunidad de poner el asunto 2-0 este sábado, cuando salgan a la lomita Carlos Rodón por Nueva York y Yoshinobu Yamamoto por Los Ángeles.

Si los Yankees desean evitar un segundo descalabro consecutivo, necesitarán de una buena salida de su abridor ante uno de los lineups más potentes de toda la MLB, así mismo, es vital que Aaron Judge despierte con el madero, pues en el Juego 1 se fue con tres ponches a cuestas. Durante la floja postemporada del ‘juez’, ha sido Giancarlo Stanton quien se ha encargado de aportar los cuadrangulares.

Del otro lado, Shohei Ohtani estuvo cerca de volarse la cerca el viernes, apuntándose un vital doblete en lugar de ello que le serviría para anotar más tarde cuando Mookie Betts lo impulsó.

Cabe recordar que los Dodgers están honrando la memoria del legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela con un parche que muestra el ya retirado número 34.

Resultados y horarios de la Serie Mundial 2024

- Juego 1 - Yankees 3-6 Dodgers - viernes 25 de octubre

- Juego 2 - Yankees vs Dodgers - sábado 26 de octubre - 18:08 hrs (TCM)

- Juego 3 - Dodgers vs Yankees - lunes 28 de octubre - 18:08 hrs (TCM)

- Juego 4 - Dodgers vs Yankees - martes 29 de octubre - 18:08 hrs (TCM)

- Juego 5 - Dodgers vs Yankees - miércoles 30 de octubre - 18:08 hrs (TCM) *En caso de ser necesario*

- Juego 6 - Yankees vs Dodgers - viernes 1 de noviembre - 18:08 hrs (TCM) *En caso de ser necesario*

- Juego 7- Yankees vs Dodgers - sábado 2 de noviembre - 18:08 hrs (TCM) *En caso de ser necesario*

