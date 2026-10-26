Serie Mundial MLB: La hora para VER EN VIVO el Juego 3 entre Brewers y Rays hoy lunes 26 de octubre

Se trata, sin duda, de uno de los días más importantes para los amantes de las Grandes Ligas, pues este día se llevará a cabo un juego más correspondiente a la Serie Mundial de la MLB 2026, misma que enfrenta a los Brewers de Milwaukee ante los Rays de Tampa Bay.

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Será durante este lunes 26 de octubre cuando los seguidores del Rey de los Deportes podrán disfrutar del Juego 3 entre los Brewers y los Rays, en una Serie Mundial que no ha decepcionado y que podría llegar hasta el partido siete si es que las cosas se mantiene como hasta ahora.

¿Cómo llegan ambas instituciones a este Juego 3 de la Serie Mundial?

Esta será la primera vez en la Serie Mundial que los Brewers de Milwaukee tendrán que ir a Tampa Bay considerando que los primeros juegos de la serie se llevaron a cabo en su casa, lo cual podría cambiar un poco la tónica de lo que se presentó en los duelos de los últimos días.

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Dicho lo anterior, vale decir que a esta Serie Mundial llegaron los mejores equipos, logrando una justicia deportiva en el campo. Por un lado están los Brewers, los cuales sorprendieron a propios y extraños al ser el único equipo de la temporada regular en haber superado la línea de las 100 victorias.

Del otro lado de la moneda están los Rays de Tampa Bay, equipo que dominó a plenitud la Liga Americana de la MLB con 98 victorias en la campaña regular y que, en las Series de Campeonato, derrotó a los Guardians, por lo que está en busca de su primera Serie Mundial en la historia.

¿Cuándo y a qué hora será el juego entre Brewers y Rays?

Todo está listo para disfrutar del Juego 3 correspondiente a la Serie Mundial 2026 de la MLB. Ten en cuenta que el juego entre los Rays y los Brewers (quien lleva ventaja por 2-0) se llevará a cabo en el Tropicana Field en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México, y para verlo puedes sintonizar MLB.TV.

