Serie Mundial MLB: La hora para VER EN VIVO el Juego 5 entre Rays y Brewers hoy miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre se vivirá uno de los duelos más importantes en la historia de las Grandes Ligas, pues será durante este día cuando se lleve a cabo el Juego 5 correspondiente a la Serie Mundial 2026 entre los Rays de Tampa Bay y los Brewers de Milwaukee.

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Y es que, cuando parecía que la Serie Mundial 2026 sería una de las más desniveladas de los últimos años, los de Tampa Bay consiguieron un triunfo agónico que los mantiene con vida en este cierre de temporada, motivo por el cual vale conocer todo respecto al Juego 5.

¿Quién llega con ventaja al Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB?

Lo primero a tener en cuenta es que, a este Juego 5, los Brewers llegan con una amplia ventaja sobre su rival por 3 victorias por 1 derrota, motivo por el cual si logran el triunfo este día se consagrarán campeones de las Grandes Ligas por primera vez en su ya exhaustiva historia.

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Extra strikeouts in extra innings 💪 Presented by @FirehouseSubs https://t.co/tdOY1YZOsL — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 28, 2026

Sin embargo, las cosas no serán nada sencillas pues, después de ir arriba en la Serie Mundial por 3-0 tras sus primeras victorias en estos duelos, los Rays sacaron la casta y obtuvieron el triunfo en el último compromiso, mismo que se tuvo que definir hasta la entrada 12.

El envión anímico le pertenece a unos Rays que, dicho sea de paso, disputarán el último juego de la Serie Mundial en su casa y ante su gente, por lo que tiene todo a su favor para enviar esta final a un Juego 6, mismo que sería de poder a poder pero en la casa de los Brewers.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Juego 5 entre Rays y Brewers?

El Tropicana Field abrirá por tercera y última vez sus puertas este miércoles 28 de octubre para que los Rays y los Brewers disputen el Juego 5 de la Serie Mundial en su temporada 2026. El partido comenzará en punto de las 6 de la tarde para México, y se podrá ver a través de Fox.