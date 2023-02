Sevilla deja al ‘Tecatito’ Corona fuera de la Europa League

Los 16avos de Final de la Europa League no contarán con el ‘Tecatito’ Corona, pues el Sevilla dejó al mexicano fuera de la convocatoria para los encuentros que sostendrán ante el PSV, buscando un lugar en los Octavos de Final del torneo.

Al parecer, la lesión que dejó al mexicano fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Azteca, no termina de sanar y por eso, Corona no tiene fecha de regreso. El primer choque entre Sevilla y PSV, será el próximo jueves 16 de febrero.

Matías Almeyda era candidato para dirigir a México

¿Cuál es la lesión que tiene el ‘Tecatito’ Corona?

Fue en agosto del 2022 cuando el ‘Tecatito’ Corona se lesionó el tobillo y por ende, quedó fuera de la Copa del Mundo. En primera instancia se habló de que estaría fuera cuatro meses, pero tuvo que pasar una vez más por el quirófano, por lo que su regreso aún es incierto.

La segunda operación fue para realizar una limpieza en la zona afectada. Desde entonces, no se ha dado una fecha estimada para que el mexicano vuelva a los terrenos de juego.

¿Cuándo juegan Sevilla y PSV?

El nuevo formato de la Europa League da el boleto directo a los Octavos de Final a algunos equipos, mientras que otros avanzan a la fase de playoffs o por así decirlo, a los 16vos de Final.

Es por eso que Sevilla y PSV se medirán primero en cancha de los andaluces el jueves 16 de febrero. Posteriormente, el jueves 23 chocarán en cancha de los neerlandeses. ‘Tecatito’ Corona no estará presente en ninguno de los encuentros, por lo que no veremos choque de mexicanos en el torneo, tomando en cuenta que Erick Gutiérrez juega con el equipo de los ‘granjeros’. Uno de ellos no continuará en lo que resta del certamen.

