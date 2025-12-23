La estrella de Toluca que se fue a Europa para este 2026

Toluca se prepara para el Clausura 2026 y el equipo tiene una sensible baja en la delantera. Se ha confirmado que la jugadora Shanice Van De Sanden deja a las diablas al ser confirmada como refuerzo en Europa.

A sus 33 años de edad, la futbolista de los diablos ha vuelto a su país, Países Bajos para convertirse en nueva jugadora del PSV. Tras un año en Toluca en el que no logró terminar sobresaliendo, la jugadora regresa a la liga en donde logró ser multicampeona.

Ustedes disculpen

Debido al convivio del día de ayer se me pasó informarles que Shanice Van De Sanden deja de ser jugadora del @TolucaFemenil su destino ahora en la primera división de países bajos. @PSV_Vrouwen pic.twitter.com/wr0G4fno2g — Chris González más que Fut❤️🤍⚽ (@ChrisG_ofi) December 23, 2025

Los números que dejó en Toluca en Shanice Van De Sanden

Shanice Van De Sanden se despide de las diablas dejando un registro de 16 partidos disputados en los que logró marcar dos goles y dar tres asistencias.

PSV presenta a Shanice Van De Sanden

PSV informó en sus redes sociales la llegada de Shanice Van De Sanden al equipo, firma contrato hasta 2027 y ha tenido un recibimiento bastante llamativo y aceptable por todos los aficionados al conocer de la calidad que tiene la atacante.