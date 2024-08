Club de Inglaterra impone una extra condición a sus aficionados para entrar al estadio

El Sheffield Wednesday de la Championship (Segunda División de Inglaterra), ha impuesto una extraña condición a sus aficionados que decidan acudir al estadio de Hillsborough para apoyar al equipo durante la temporada 2024-25.

El conjunto inglés se ha mostrado preocupado por los escasos ingresos que percibe por concepto de venta de camisetas, por lo que han implementado una política que afectará a los hinchas que acudan al inmueble a con playeras ‘no oficiales’.

El equipo de la Championship informó a través de un comunicado que le negará el acceso al estadio o que será expulsado del mismo, a todo aficionados que sea sorprendido con una playera no oficial del equipo.

“Cualquiera que sea sorprendido llevando una camiseta falsa dentro de Hillsborough podría ser invitado a abandonar el estadio, y la información se transmitirá a las partes pertinentes”, informó el club a través de un comunicado.

El club también informó que el personal de la tienda oficial negará cualquier petición de los aficionados para estampar números o letras en cualquier camiseta que no sea original.

Today’s matchday programme cover! 🦉

‘Wednesday’ is available to purchase around Hillsborough today for £3.50. #swfc | #SHWPLY pic.twitter.com/JCveF8XxEF

— Sheffield Wednesday (@swfc) August 11, 2024