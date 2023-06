¿Llega a Tigres? Robert Dante Siboldi habla sobre el interés en Alexis Vega

Recientemente, diversos reportes han indicado que Tigres, vigente campeón de la primera división del futbol mexicano, tendría interés en Alexis Vega, futbolista de las Chivas. Ante los rumores, el entrenador del conjunto felino, Robert Dante Siboldi, ha hablado al respecto sobre sumar el atacante de 25 años de edad a sus filas.

Dentro de sus palabras, Robert Dante Siboldi aseguró el interés que existe por parte de Tigres en Alexis Vega; sin embargo, comentó que no tiene la esperanza de que se concrete su llegada al conjunto regio; además, agregó las razones por las que Chivas podría mantenerlo en su plantel.

Las palabras de Robert Dante Siboldi sobre el rumor del interés de Tigres por Alexis Vega

“En mi opinión personal, yo creo que Guadalajara, a no ser que necesite dinero para pedir otros jugadores, no creo que se desprenda de él (Alexis Vega). [...] Más que es complicado para ellos adquirir jugadores nacionales. [...] No estoy esperanzado de que se dé esa posibilidad (su llegada a Tigres)”, fue lo que comentó Robert Dante Siboldi, entrenador de Tigres.

Tras el título obtenido en el torneo Clausura 2023, Robert Dante Siboldi empezará su proyecto de ‘cero’ con el conjunto regio, ya que en el semestre anterior relevó a Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien fue el elegido por la directiva para sustituir a Diego Cocca, tras su nombramiento como director técnico de la Selección Mexicana.

¿Cuál es el valor de Alexis Vega?

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Alexis Vega tiene un valor de 8 millones de euros, la cotización más alta que ha registrado en su carrera como futbolista profesional. Igualmente, con relación al mismo sitio, tiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta junio de 2024; por lo tanto, Tigres, o cualquier equipo interesado, tendría que hacer una oferta para sumarlo a sus filas.