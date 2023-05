Siboldi sugiere que a Tigres le importa más la CONCACAF

Para enfrentar a León por la Jornada 17 del Clausura 2023, los Tigres utilizaron una plantilla alterna, con elementos poco habituales en el once inicial que, cada fin de semana, envía su director técnico, Robert Dante Siboldi.

Según el timonel campeón con Santos Laguna, las rotaciones y la utilización de los canteranos sirven como reflejo de la prioridad que se le ha dado en el club a la siembra y desarrollo de nuevos talentos.

Te puede interesar: Tigres tendría una baja sensible para el próximo torneo

Así se vivió FUT Azteca Desde el Barrio en la casa Águila de Neza

“Los jóvenes jugadores que no venían jugando o jugando poco que tuvieran minutos y adquirieron ritmo para el miércoles, que puedan estar a la orden. Hay que destacar a los jóvenes debuts, dos muchachos de la Sub-18, (hay un) gran trabajo de las fuerzas básicas de Tigres que está dando frutos y los muchachos están demostrando carácter, además de las cualidades”, dijo en conferencia el estratega argentino.

De acuerdo con el exguaedameta, la derrota frente a los panzas verdes dolió en el seno felino; sin embargo, pasó a segundo término con respecto al fogueo que se llevaron los futbolistas con menos experiencia en el plantel.

“Claro que no es fácil, pero yo creo mucho en los jóvenes, sé que están preparados y tuvimos una reunión con la directiva para ver quién de la Sub-20 y Sub-18 estaban ya con la capacidad de enfrentar a un rival y en un escenario como el de hoy; nos dijeron los nombres y apostamos por los chavos, era buen momento, cumplieron y me deja con satisfacción de que abajo se está trabajando bien y que a veces no tienen lo reflectores que merecen”, comentó.

Y complementó con su admiración para los muchachos: “Hoy es el trabajo de ellos principalmente, nosotros nos da la oportunidad de poderlos conocer y que respondan mostrando sus cualidades y capacidad para soportar la presión, eso no es fácil”.

Tigres Oficial

Caer estrepitosamente en casa de La Fiera fue un golpe duro que, no obstante, será ajeno a los partidos que vienen para la escuadra que juega como local en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

“Sí, sin duda nos duele y nos molesta, pero creo que es producto por lo que no pudimos concretar las opciones. Después pensaremos en el repechaje, ahorita estamos enfocados en la Concacaf. Lo que sigue es la semifinal, no pensamos en otra cosa más allá, después de eso, pensaremos en lo que sigue”, sentenció Robert Dante.

Te puede interesar: Diego Lainez dejaría a Tigres para volver al futbol europeo