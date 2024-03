Los 7 títulos que ha ganado América en torneos de la CONCACAF

Los equipos de las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara se enfrentan este miércoles 7 de marzo en el partido de ida de los octavos de final correspondiente a la Liga de Campeones de CONCACAF, partido que se disputará en la cancha del Akron.

El equipo dirigido por el técnico André Jardine llega como el favorito de la serie, aunque el brasileño niega ninguna superioridad sobre el conjunto de Chivas.

Te podría interesar: América sin exceso de confianza ni favoritismo ante Chivas

“Eso de ser favoritos es un tema de prensa o afición. Nosotros no nos consideramos favoritos en ningún partido y menos en los clásicos. En estos juegos no existen los favoritos, he mirado clásicos por todo el mundo y no hay tal cosa”, declaró el entrenador en conferencia de prensa previo al juego de ida.

Henry Martin habla sobre los festejos polémicos en el Clásico Nacional

Los equipos con más títulos en torneos de equipos en la CONCACAF

El equipo del América es el máximo ganador en torneos de equipos de la CONCACAF con siete títulos, seguido por la Máquina de Cruz Azul que suma seis, Pachuca y Rayados de Monterrey tienen en sus vitrinas cinco copas. Deportivo Saprissa, es el máximo ganador de los equipos que no son mexicanos con tres, empatado con los Pumas de la UNAM.

Los 7 títulos ganados por América en CONCACAF

1. Copa de Campeones de la CONCACAF 1977: El América venció al Robinhood de Surinam por un marcador global de 2-1.

2. Copa de Campeones de la CONCACAF 1987: Las Águilas derrotaron al Defence Force de Trinidad y Tobago por un marcador global de 3-1.

3. Copa de Campeones de la CONCACAF 1990: El América superó al Pinal del Río de Cuba por un marcador global de 8-2.

Te podría interesar: El recadito de Henry Martín para las Chivas

4. Copa de Campeones de la CONCACAF 1992: Las Águilas vencieron al Alajuelense de Costa Rica por un marcador global de 1-0.

5. Copa de Campeones de la CONCACAF 2006: El América derrotó al Toluca por un marcador global de 2-1 en tiempo extra.

6. Liga de Campeones de la CONCACAF 2014-15: Las Águilas vencieron al Impact de Montreal por un marcador global de 5-3.

7. Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-16: El América derrotó a Tigres por un marcador global de 4-1.