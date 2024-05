El significado que tiene el número 33, cábala de Cruz Azul

La máquina de Cruz Azul quiere sacarse de encima todos los fantasmas cuando enfrente al América en la final del 2024. El equipo de Martín Anselmi ha sabido mostrar una nueva imagen, una que ilusiona a cada uno de los aficionados celestes y hoy los tiene en una nueva final del futbol mexicano.

Las distintas cosas con las que asocian el número 33 en Cruz Azul

Ha sido un torneo con una cábala muy especial que los ha acompañado, la del número 33. Este número se ha robado los reflectores, esto debido a que por un lado se cumplen 33 años de la Noria. La máquina logró esta misma cantidad de puntos en la actual fase regular. Gonzalo Piovi usa este mismo dorsal, parecía que se perdería la liguilla, pero se pudo recuperar para la sorpresa de muchos.

“Al final creo que Cruz Azul tiene que estar jugando torneos internacionales, pero si con el correr de las fechas queríamos vernos ahí, estoy muy feliz de jugar torneos internacionales acá arriba, me han tocado todos en Sudamérica y son hermosos, me gusta tener dos competencias, feliz de ese objetivo, que no es poco”, fueron las palabras de Martín Anselmi tras acceder a su primer final en México.

Rodolfo Rotondi marcó el gol de la ventaja ante Rayados al minuto 33. Por si fuera poco, Julieta Venegas sacó el tema “Andar Conmigo” a los 33 años, porra actual de la máquina.

“Creo que es un deporte en el que se vive con mucha ansiedad, mucho resultado siempre, cuando digo mucha ansiedad habla de poca paciencia, creo que es una reflexión para todos los que estamos involucrados en este Deporte, lo dije la semana pasada yo no soy un mago, soy un entrenador y trabajador, necesito tiempo para demostrar el trabajo, no sé si es justo con Cruz Azul”, dijo el DT argentino previo al duelo frente al América de André Jardine.

