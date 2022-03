A veces es difícil sentirnos completamente mexicanos: Silvana Flores

Desde la concentración de la Selección Mexicana Femenil Sub 20, la jugadora del Tottenham inglés, Silvana Flores, habló en exclusiva con Azteca Deportes. Entre otras cosas, la hermana de los también seleccionados nacionales, Marcelo y Tatiana se refirió a la popularidad que han adquirido los tres en los últimos años.

Por otra parte, la joven futbolista explicó las razones por las que a veces “es difícil” para ella y sus familiares “sentirse completamente mexicanos”.

“Creo que los tres lo tomamos diferente, a mí a veces me incomoda la atención, entonces intento no poner atención y solo quiero poner el nombre de México en alto y hacer lo mejor para mi familia y para mí misma. Mi hermano (Marcelo) es muy humilde, no creo que entienda el impacto que tiene con los mexicanos, pero él está feliz y sigue trabajando. A mi hermana le gusta la atención de los mexicanos porque a veces es difícil para nosotros sentirnos completamente mexicanos cuando vivimos en un país que hablan inglés, cuando tenemos otra familia que habla inglés”, compartió.

No obstante, a pesar de también contar con la nacionalidad inglesa y canadiense, tanto Silvana, como Tatiana y Marcelo han decidido defender la playera del equipo mexicano, por lo menos hasta ahora.

“Los tres hemos ido a diferentes concentraciones, con diferentes países y creo que los tres nos sentimos más cómodos y más arropados por los mexicanos en el estilo de futbol, por la gente, por la cultura, por nuestra familia, entonces no es como una decisión que tomamos los tres pero cada uno de nosotros sentimos el amor por México y lo pueden ver por cómo jugamos y en cómo trabajamos”, detalló la mediocampista.

Silvana y Tatiana Flores buscan boleto al Mundial Sub 20

Silvana ya fue parte del representativo Sub 17 que logró ser subcampeón mundial en Uruguay 2018 y ahora espera tener otro exitoso proceso mundialista, esta vez en la categoría Sub 20 y junto con su hermana Tatiana.

“Para mí es muy bonito, es lo máximo, siempre he querido jugar con mi hermana y ahora que nos toca vivir esto juntas es muy padre y pues también estoy muy orgullosa de ella porque trabaja muy fuerte para llegar, no es que todos los días lleven a una niña de 16 años a un torneo Sub 20. Está lista físicamente, mentalmente y lo demuestra en la cancha. Yo muy feliz de poder compartirlo con ella”, externó.

Hasta el momento, las dirigidas por Maribel Domínguez han ganado los tres partidos que han disputado en el Premundial, sumando 13 goles a favor y ninguno en contra. Este sábado 5 de marzo volverán a exponer su invicto cuando se midan a su similar de Curazao en los octavos de final del certamen que organiza la Concacaf.