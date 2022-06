Skyshock revela que Ibai pudo hacer su carrera en México

Ibai Llanos habló en entrevista exclusiva para TV Azteca Esports y aseguró que hubiera sido impactante recibir alguna oferta de nuestro país para narrar LoL

Ibai Llanos, uno de los personajes más influyentes en el mundo del streaming, pudo haber hecho su carrera en nuestro país, así lo aseguró Skyshock, quien reveló que el creador de contenido español fue sondeado por una empresa de deportes electrónicosa a la que ambos pertenecían.

“Te sigo desde 2015 que entras a LVP, te escuchamos y en algún momento haciendo LLN escuchábamos tus highlights y pensamos en llamarte y traerte a México”, comentó Skyshock.

Ante una posible oferta por hacer carrera en México, Ibai Llanos aseguró que hubiera sido toda una sorpresa el recibir una propuesta para narrar League of Legends, no obstante, nunca le llegó la oferta.

“Nunca me llegó, pero hubiera sido impactante para mi vida recibir una oferta de México cuando tenía 19 o 20 años. Momentos muy bonitos los que vivíamos en los eventos de LoL. Ahora nos dedicamos a otras cosas pero todavía muy ligados con los Esports”, mencionó Ibai en exclusiva para TV Azteca Esports.

Por otra parte, se dieron más detalles sobre el evento de ‘La Velada del Año’, el cual se realizará el próximo sábado 25 de junio y tendrá combates como Carola vs Spursito, Paracetamor vs Arigameplays, Momo vs ViruZz, Luzu vs Lolito y Jägger vs Bustamante.

Te puede interesar: Fall Guys rompe récords tras su lanzamiento gratuito en otras consolas

Ibai no descarta una Velada del Año en Latinoamérica

Será la segunda ocasión en la que el evento de boxeo organizado por Ibai se lleve a cabo. Ante el apoyo de la comunidad Latinoamericana, el streamer aseguró que en un futuro le gustaría realizar la velada en Latinoamérica.

“A mi dos cosas que me gustarían que pasara con la velada es acabar yo peleando y hacer una edición en Latinoamérica. Esas dos cosas tienen que pasar antes de que se deje de hacer la velada”, aseguró Ibai.

Te puede interesar: Resultados en la segunda semana del Clausura 2022 en la LLA