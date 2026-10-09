SmackDown: La hora para ver EN VIVO hoy el evento de la WWE | Cartelera y horario

Este viernes 9 de octubre del 2026 la WWE vivirá uno de los eventos más interesantes que tendrá en este cierre del año, pues la empresa norteamericana ha sacado la casa por la ventana a través de una nueva edición de Smackdown que, se espera, sea gloriosa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Smackdown se ha convertido en la segunda marca más importante que la WWE tiene solo por debajo de RAW, por lo que las últimas ediciones han superado las expectativas respecto a los primeros meses del año. Ante tal situación, aquí conocerás la cartelera, el horario y dónde ver esta función.

¿Cuál es la cartelera para WWE Smackdown de hoy viernes 9 de octubre?

Lo primero a tener en cuenta es que esta edición de Smackdown podría ser histórica toda vez que es el último evento de la WWE antes de Money In The Bank, función que se llevará a cabo este sábado y en donde Penta, el Zero Miedo, tendrá participación en la lucha principal de Dinero en el Banco.

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Damian Priest acabó con las aspiraciones de LA Knight en #MITB 2023 y ganó la Lucha de Escaleras 💼 https://t.co/LKgSZYfqAf — WWE Español (@wweespanol) October 7, 2026

Ante ello, la WWE ha presentado destellos de lo que será la cartelera de esta noche confirmando un combate (hasta ahora) entre Fatal Influence (Lainey y Fallon Henley) ante Tatum Parley y Charlotte Flair, en una lucha que pondrá en juego el Campeonato Femenino de Parejas de la empresa.

Del mismo modo, la WWE programó la participación de CM Punk, otro elemento que estará en la lucha del Dinero en el Banco al día siguiente. En consecuencia, se espera que otros elementos que formen parte del evento, como Bron Breakker o Penta, estén presentes en dicha función.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la función de hoy de WWE Smackdown?

Debes saber que el evento de la WWE se llevará a cabo en el Cajundome de Lafayette, en Louisiana, dentro de los Estados Unidos, SmackDown se realizará este viernes 9 de octubre en punto de las 18:00 horas y, para verlo, únicamente tienes que sintonizar la plataforma Netflix.