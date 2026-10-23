SmackDown: La hora para ver EN VIVO hoy 23 de octubre el evento de la WWE | Horario y Cartelera

Se trata, posiblemente, del evento más interesante que la WWE tendrá en este cierre del año. La máxima empresa del entretenimiento luchistico se dice lista para presentar una edición más de Smackdown, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

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Será este viernes 23 de octubre cuando la WWE presente un evento más correspondiente al Friday Night Smackdown, por lo que es importante que conozcas la cartelera inicial de este evento, así como el horario y dónde ver en vivo esta función al interior del país.

¿Cuál es la cartelera que la WWE presentará para Smackdown?

Hasta el momento, la WWE ha confirmado un total de tres luchas para el Smackdown de hoy viernes; sin embargo, vale decir que en el paso del día se podrán aumentar el número de combates o, bien, los segmentos que se lleven a cabo dentro de la arena de lucha libre.

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La primera gran batalla será un mano a mano de alarido entre Giulia y Blake Monroe, dos de las luchadoras más importantes que existen en el roster principal de la empresa y que se verán las caras en un Street Fight con pronósticos reservados dada la brutalidad de ambas atletas.

Del mismo modo, Alexa Bliss y Tatum Paxley, actuales campeonas por parejas femeninas, se verán las caras ante Michin y B-Fab en la que será su primera defensa de los títulos. Finalmente, los campeones de parejas WWE, Tama Tonga y Talla Tonga, se medirán ante Bakusai en un duelo en donde no estarán en juegos los cinturones.

¿Cuándo y dónde ver WWE Smackdown hoy viernes 23 de octubre?

Será este viernes cuando los amantes de la WWE disfruten de una nueva edición de Smackdown, el cual se espera que supere las expectativas. Recuerda que esta función comenzará en punto de las 6 de la tarde y, para verla en México, únicamente tienes que sintonizar la plataforma Netflix.