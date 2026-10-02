SmackDown: La hora para ver EN VIVO hoy el evento de la WWE | Cartelera y horario

Este viernes 2 de octubre se llevará a cabo el antepenúltimo show que la WWE tiene programado antes de la llegada de Money In The Bank, un evento sin precedentes en este año. Por tal motivo, aquí conocerás todo lo que tienes que saber respecto al Smackdown de hoy.

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Smackdown es la segunda marca más importante que la WWE tiene solo por debajo de RAW y por encima de la AAA y NXT. Ante ello, se espera que el evento programado para este viernes 2 de octubre sea uno de los más importantes con miras al MITB 2026.

¿Cuál es la cartelera del WWE Smackdown de hoy viernes 2 de octubre?

Hasta el momento la WWE ha confirmado un total de tres combates programados para el Smackdown de hoy. Dicho esto, la empresa se ha caracterizado por lanzar más luchas durante el programa en vivo, por lo que, hasta el momento, lo confirmado para este noche es lo siguiente:

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SAMI ZAYN IS THE NEW UNDISPUTED WWE CHAMPION!!!! 🏆 pic.twitter.com/ZpwW38kmpW — WWE (@WWE) September 12, 2026

Mano a mano entre Gulia y Blake Monroe.

Clasificatoria Femenina para el Money In The Bank entre Candice LeRae, Tatum Paxley y Tiffany Stratton.

Clasificatoria Masculina para el Money In The Bank entre Johnny Gargano, Cody Rhodes y Kevin Owens.

Además, al ser este uno de los últimos shows que la WWE tendrá antes de su magno evento, también se espera la presencia de otras estrellas de calibre que la marca azul tiene en la actualidad, destacando nombres como CM Punk, Ghunter y el mismo Rey Fénix, campeón crucero de la AAA.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Smackdown de hoy?

Será este día cuando la WWE presente el Smackdown más esperado de las últimas semanas por el nivel de combates que habrá en el ring. Por tal motivo, debes saber que el programa comenzará en punto de las 6 de la tarde en el centro del país, mismo que podrás disfrutar a través de Netflix.

