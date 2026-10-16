Smackdown: La hora para ver EN VIVO hoy el evento de la WWE | Horario y Cartelera

Este fin de semana comenzará a tambor batiente dentro del mundo del wrestling, pues tal y como ocurre todos los viernes, la WWE se dice lista para presentar el Smackdown posterior a Money In The Bank, motivo por el cual luce interesante conocer más al respecto.

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Se espera que este Smackdown sea uno de los más interesantes de este cierre de año dado que traerá consigo las secuelas de lo que ocurrió en el último Pago por Ver de la empresa. Ante ello, es preciso que sepas lo que la WWE tiene planeado para esta función dentro de los Estados Unidos.

¿Cuál es la cartelera de WWE Smackdown hoy viernes 16 de octubre?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, la WWE tiene programados dos combates y un segmento para el Smackdown de esta noche; sin embargo, la actualización podría llegar en las próximas horas o, incluso, en medio del programa tal y como ocurre con RAW.

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.@itsBayleyWWE will forever haunt Lyra Valkyria 🫨 Watch the debut episode of #WWEMainEvent on @rumblevideo NOW! https://t.co/7rJGZST6Aj — WWE (@WWE) October 15, 2026

La primera contienda confirmada es aquella que enfrentará a Paige con Nikki Bella, mismas que llevan semanas con una rivalidad que comienza a convencer a la afición. Del mismo modo, R-Truth se medirá a Damian Priest luego de que este lo traicionara tras perder sus Títulos de Parejas.

Sin embargo, lo que más llama la atención hasta ahora es el cara a cara que habrá entre Cody Rhodes y Randy Orton, dos de las estrellas más importantes que la WWE tiene en la actualidad y que se medirán en una lucha de declaraciones que podría sorprender a más de uno.

¿Cuándo, dónde y a qué hora inicia WWE SmackDown de hoy?

El Friday Night Smackdown es un evento en donde la WWE podría sorprender a los miles de aficionados que se hagan cita en el Golden 1 Center de Sacramento California, en los Estados Unidos. La función comenzará en punto de las 6 de la tarde en la República Mexicana y se podrá ver a través de Netflix.