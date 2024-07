Sorpresa en Wimbledon el número uno del mundo queda fuera del torneo

Una de las grandes sorpresas del tenis se llevó a cabo este martes en la cancha central de Wimbledon, cuando el número uno del mundo cayó frente a Daniil Medvedev en los cuartos de final, tras casi cuatro horas de partido Jannick Sinner se despidió de la Catedral del Tenis.

Un juego cardíaco que se definió en 5 sets en donde el moscovita avanzó a las semifinales del torneo con parciales de 7-6, 4-6, 6-7, 6-2 y 3-6, eliminando a uno de los grandes favoritos, el italiano venía de conseguir el título en Roland Garros, su primer Grand Slam en su carrera con el que llegó al primer lugar del ranking ATP.

“Me he levantado mal esta mañana y he parado para poder acabar el partido”, mencionó el italiano tras ser eliminado.

Las semifinales de Wimbledon

La primera semifinal confirmada en la rama varonil se ha confirmado, Medvedev tendrá revancha frente al campeón defensor Carlos Alcaraz, quien lo venció el año pasado en la misma instancia con una diferencia clara en 3 parciales de 6-3, 6-3 y 6-3.

El español viene de vencer al estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final, luego de iniciar perdiendo el juego terminó con una victoria contundente en 4 sets con parciales de 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2.

Los juegos que faltan en 4tos de final

Este miércoles se jugarán los dos encuentros faltantes para definir la semifinal de la otra llave, Taylor Fritz frente Lorenzo Musetti y Alex de Miñaur contra Novak Djokovic, el serbio haconseguido 7 veces el título en la hierba (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Las semifinales del tercer Grand Slam del año se jugarán el viernes y la gran final se jugará el domingo en la cancha central de la Catedral del Tenis en la capital de Inglaterra.

