Las mejores sorpresas que dejó la NFL en el 2021

La NFL está en la recta final. Restan dos semanas por jugarse y todavía espacio en los playoffs de la Temporada 2021, por lo que es momento de que algunos equipos que tienen esperanza dejen todo en los emparrillados para por conseguir el deseado boleto.

Después de un año lleno de retos, hubo varios jugadores e incluso equipos que han dado la campanada. Aquí te dejamos las sorpresas del 2021.

Te puede interesar: El legado que dejó John Madden en la NFL

Jonathan Taylor

El corredor de los Indianapolis Colts, literalmente se ha comido a la liga. Jonathan Taylor vive apenas su segundo año en la NFL y se ha proclamado como una de las grandes figuras de la campaña; de hecho, ha entrado en la conversación para convertirse en el Mejor Jugador de la Temporada.

Con mil 626 yardas por tierra es líder de los RB’s, con más de 500 del segundo lugar que ocupa Joe Mixon, además suma 17 anotaciones en lo que va del año.

Trevon Diggs

Lo que el año pasado una pesadilla para los Cowboys, esta campaña ha sido su arma más fuerte. La defensiva de Dallas se encontró y tienen en su plantilla al líder en intercepciones con Trevon Diggs, quien suma 11. En la Semana 7 impuso un nuevo récord con siete INT en siete encuentros.

Ahora, tendrá que sacar su mejor juego de cara a la postemporada y así ayudar a los de la Estrella Solitaria a romper una sequía de 27 años sin títulos.

Reuters Oct 17, 2021; Foxborough, Massachusetts, USA; Dallas Cowboys cornerback Trevon Diggs (7) reacts after scoring a touchdown after intercepting the ball during the second half of a game against the New England Patriots at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports

Cooper Kupp

Los Rams son de verdad. El equipo de Los Angeles cambió de mariscal de campo, dejaron ir a Detroit a Jared Goff y firmaron en sus filas a Matthew Stafford, quien llegó paraser un revulsivo al ataque. El QB encontró en su mejor alieado a Cooper Kupp.

El receptor es líder en yardas por aire con mil 734 en 132 recepciones, lo que da un promedio de 13.1 yardas por pase; además suma 14 anotaciones en lo que va del año.

Joe Burrow

Una lesión la campañapasada lo alejó de los emparrillados a Joe Burrow; el grado de la fractura preocupaba, pues no iba a ser nada fácil regresar. El primer pick del Draft de 2020, volvió y aunque tuvo un inicio lento, ha ido creciendo junto con los Bengals, que hoy, son líderes del Norte de la Conferencia Americana.

El quarteback de segundo año, ya alcanzó los 30 pases de TD, tiene marca de 9-6, cuatro mil 165 yardas por aire en 336 pases completos para un raiting de 105, y 14 intercepciones.

Sam Greene/USA TODAY Sports Sep 13, 2020; Cincinnati, OH, USA; Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) carries the ball for a touchdown in the first quarter during a Week 1 NFL football game against the Los Angeles Chargers, Sunday, Sept. 13, 2020, at Paul Brown Stadium in Cincinnati. The touchdown was the first in his career. Mandatory Credit: Sam Greene/Cincinnati Enquirer-USA TODAY NETWORK Sept 13

Miami Dolphins

Los Dolphins sorprendieron el año pasado con marca de 10-6, pero desafortunadamente no pudieron meterse a los playoffs. Esta campaña iniciaron con una victoria sobre los New England Patriots, por lo que parecía que la tendencia iba a ser la misma, y no fue así.

Te puede interesar: Los 5 decepciones de la temporada 2021 de la NFL

La franquicia se cay´o e hilo siete derrotas consecutivas, por lo que parecía que iba a ser un año largo para la afición de los Delfines; pero algo cambio, y Tua Tagovailoa, junto con una poderosa defensiva, retomaron el camino, ahora suman siete victorias consecutivas y sueñan con colarse a los playoffs a falta de dos partidos.