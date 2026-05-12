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ÚLTIMA HORA: Las sorpresas en la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México confirmó en sus redes sociales la prelista de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias sorpresas de Javier Aguirre

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|Instagram: Mi Selección MX

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 12 de mayo del 2026, la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias sorpresas de fubtolistas que podrían subirse a tan solo 30 días del evento.

Javier Aguirre a considerado a un total de 55 futbolistas entre los que salen los 13 jugadores que se encuentran concentrados con México, pero destacan diferentes nombres de fubtolistas de la Liga BBVA MX y que militan en Europa que varios expertos no tenían en el radar.

Las sopresas en la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aparecen sopresas de fubtolistas de la Liga BBVA MX como:

  1. Alexei Domínguez
  2. Alexis Gutiérrez
  3. Antonio Rodríguez
  4. Bryan González
  5. Carlos Moreno
  6. Carlos Rodríguez
  7. Denzell García
  8. Diego Lainez
  9. Eduardo Águila
  10. Efraín Álvarez
  11. Elías Montiel
  12. Erick Sánchez
  13. Everardo López
  14. Isaías Violante
  15. Jeremy Márquez
  16. Jesús Angulo
  17. Jesús Gómez
  18. Jordan Carrillo
  19. Kevin Castañeda
  20. Luis Chávez
  21. Luis Rey
  22. Marcel Ruiz
  23. Ramón Juárez
  24. Ricardo Angulo
  25. Victor Guzmán

Varios jugadores que pueden terminarse subiendo a la convocatoria de Javier Aguirre si es que en estas últimas semanas siguen mostrando un nivel destacado en la Liguilla o en Concachampions. De igual forma, hay jugadores ya eliminados que el entrenador tendrá que revisar su nivel y estadisticas a lo largo del torneo.

De igual forma, en la lista aparecen 17 jugadores que militan fuera del futbol mexicano, los cuales son:

  1. Álvaro Fidalgo
  2. Edson Álvarez
  3. Santiago Giménez
  4. Orbelín Pineda
  5. Obed Vargas
  6. Julián Araujo
  7. Guillermo Ochoa
  8. Johan Vásquez
  9. Julián Quiñones
  10. César Montes
  11. César Huerta
  12. Raúl Jiménez
  13. Mateo Chávez
  14. Jorge Ruvalcaba MLS
  15. Jorge Sánchez
  16. Germán Berterame MLS
  17. Alex Padilla

La lista se completa con los 13 jugadores ya confirmados por Javier Aguirre que tienen un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

  1. Alexis Vega
  2. Armando González
  3. Brian Gutiérrez
  4. Carlos Acevedo
  5. Erik Lira
  6. Gilberto Mora
  7. Guillermo Martínez
  8. Israel Reyes
  9. Jesús Gallardo
  10. Luis Romo
  11. Raúl Rangel
  12. Richard Ledezma
  13. Roberto Alvarado
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