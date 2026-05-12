ÚLTIMA HORA: Las sorpresas en la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 12 de mayo del 2026, la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias sorpresas de fubtolistas que podrían subirse a tan solo 30 días del evento.

Javier Aguirre a considerado a un total de 55 futbolistas entre los que salen los 13 jugadores que se encuentran concentrados con México, pero destacan diferentes nombres de fubtolistas de la Liga BBVA MX y que militan en Europa que varios expertos no tenían en el radar.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Las sopresas en la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aparecen sopresas de fubtolistas de la Liga BBVA MX como:



Alexei Domínguez Alexis Gutiérrez Antonio Rodríguez Bryan González Carlos Moreno Carlos Rodríguez Denzell García Diego Lainez Eduardo Águila Efraín Álvarez Elías Montiel Erick Sánchez Everardo López Isaías Violante Jeremy Márquez Jesús Angulo Jesús Gómez Jordan Carrillo Kevin Castañeda Luis Chávez Luis Rey Marcel Ruiz Ramón Juárez Ricardo Angulo Victor Guzmán

Varios jugadores que pueden terminarse subiendo a la convocatoria de Javier Aguirre si es que en estas últimas semanas siguen mostrando un nivel destacado en la Liguilla o en Concachampions. De igual forma, hay jugadores ya eliminados que el entrenador tendrá que revisar su nivel y estadisticas a lo largo del torneo.

De igual forma, en la lista aparecen 17 jugadores que militan fuera del futbol mexicano, los cuales son:

Álvaro Fidalgo Edson Álvarez Santiago Giménez Orbelín Pineda Obed Vargas Julián Araujo Guillermo Ochoa Johan Vásquez Julián Quiñones César Montes César Huerta Raúl Jiménez Mateo Chávez Jorge Ruvalcaba MLS Jorge Sánchez Germán Berterame MLS Alex Padilla

La lista se completa con los 13 jugadores ya confirmados por Javier Aguirre que tienen un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: