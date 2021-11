El sorteo de la Liga de Campeones Concacaf 2022 será en Diciembre

Miami Florida será la sede del sorteo oficial para la próxima edición, a jugarse la tercera semana de febrero y a finalizar con la final de vuelta la primera semana de mayo. El campeón representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022.

El Director de Competencias de CONCACAF, Carlos Fernández, llevará a cabo el sorteo junto a ex jugadores de la región y algunos entrenadores de los equipos, que participarán de manera virtual.

Cruz Azul buscará el título en Concachampions UAT

Los clubes que clasificaron son:

Canadá: Hamilton Forge FC y CF Montreal o Toronto FC

Costa Rica: Deportivo Saprissa y Santos de Guápiles

Guatemala: Comunicaciones FC y CD Guastatoya

Haití: Cavaly AS

Honduras: FC Motagua

México: Club León, Club Santos Laguna, Cruz Azul y Pumas UNAM

Estados Unidos: Colorado Rapids, New England Revolution, Seattle Sounders FC y el campeón de la MLS Cup 2021

Formato del sorteo

El sorteo se llevará a cabo con cuatro bombos. Los bombos 1 y 2 contendrán las esferas con los nombres de los 16 clubes participantes. Los bombos A y B contendrán las esferas con las posiciones para los octavos de final.

Basado en el Ranking de Clubes de la Liga de Campeones, los clubes serán distribuidos en los bombos 1 y 2 de la siguiente manera:

Bombo 1, clasificados del 1-8: CF Montreal or Toronto FC (CAN), Club León (MEX), Colorado Rapids (USA), Cruz Azul (MEX), New England Revolution (USA), Pumas UNAM (MEX), Seattle Sounders FC (USA) y el campeón de la MLS Cup 2021.

Bombo 2, clasificados del 9-16: Cavaly AS (HAI), CD Guastatoya (GUA), Club Santos Laguna (MEX), Comunicaciones FC (GUA), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON), Hamilton Forge FC (CAN) y Santos de Guápiles (CRC).

Por su parte, el calendario por fases, será el siguiente

Octavos de Final: 15-17 de febrero, partidos de ida, y 22-24 de febrero , partidos de vuelta.

Cuartos de final: 8-10 de marzo, partidos de ida, y 15-17 de marzo, partidos de vuelta.

Semifinales: 5-7 de abril, partidos de ida, y 12-14 de abril ,partidos de vuelta.

Finales: 26-28 de abril, ida, y 3-5 de mayo , vuelta.

CONCACAF anunciará un calendario completo, incluidos los horarios de inicio y otros detalles después del sorteo oficial.