¡Qué golazo! Alan Pulido vuelve a marcar con el Sporting Kansas City

Un viejo conocido de la Liga BBVA MX sigue destacando en Estados Unidos. Durante la U.S Open Cup 2024, Alan Pulido se hizo presente en el juego del Sporting Kansas City frente a Union Omaha para darle la victoria al cuadro de los ‘Wizards’.

En un encuentro en el que el equipo en el que milita el delantero mexicano tuvo que remontar, Lagos Kunga puso el 1-0 en la pizarra para poner arriba a la escuadra de Omaha pasando la media hora de juego.

Posteriormente, para la parte complementaria, Marinos Tzionis puso el 1-1 al 48’, resultado con el que el cuadro dirigido por Peter Vermes hizo posible el alargue mandando el encuentro a tiempos extra.

Corriendo el minuto 120 del compromiso en la cancha del Caniglia Field, Alan Pulido le dio el triunfo a Kansas City con un disparo desde la medialuna del área, mismo con el que puso el 2-1 en el marcador tras vencer al guardameta, Rashid Nuhu.

El partido de la U.S Open Cup corresponde a las Eliminatorias de 32. Ahora, en Octavos de Final, el Sporting Kansas City tiene como rival al FC Tulsa.

120' | MOMENTS BEFORE A SHOOTOUT, PULIDO EARNS US THE VICTORY!

1-2 | #OMAvSKC pic.twitter.com/rooiHxz93v

— Sporting Kansas City (@SportingKC) May 9, 2024