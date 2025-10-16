El INCREÍBLE dato que desfavorece a los Steelers el jueves frente a los Bengals

Los Pittsburgh Steelers de Mike Tomlin y Aaron Rodgers visitan esta noche a los Cincinnati Bengals en el arranque de la Semana 7 de la NFL, lo hacen buscando romper una racha negativa que afecta a los de la ciudad del acero en partidos de este tipo. Sucede que no ganan de visita en jueves desde que lo hicieran frente a los Colts en el ya lejano 2016.

Te puede interesar: Ricky Hatton murió por suicidio, confirman investigaciones



Los Acereros llegan al compromiso de hoy con marca de 4-1 después de haber vencido a los Browns en casa, ahora buscarán la quinta victoria del ciclo ante otro cuadro de la división Norte de la Americana. Los Bengals cuentan ahora con Joe Flacco bajo centro, quien hará su segundo inicio con los felinos. Entre ambos quarterbacks titulares suman más de 80 años.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Te puede interesar: OFICIAL: es la peor selección del ranking FIFA y necesita dejarse ganar para clasificar al Mundial 2026

Aunque sobre el papel los Steelers parten como favoritos frente a unos Bengals que acumulan cuatro partidos consecutivos sin anotar más de tres puntos en la primera mitad, la historia indica lo contrario. Desde que Tomlin tomara las riendas de Pittsburgh en 2007, el equipo solo ha salido por la puerta grande de visita en jueves un par de veces, perdiendo en nueve ocasiones.

Además del triunfo midiéndose a Indianápolis, los Acereros presumen otro contra los Rams en el primer año de Tomlin. Más allá de eso son todas derrotas, incluidas seis dentro de la división. Apenas el año pasado los Steelers se quedaron cortos en la casa de los Browns, un partido adornado por la nieve en Cleveland.

Los Steelers darían otro paso enorme en el Norte de la Americana con una victoria esta noche en Cincinnati, pero la historia parece dictar lo contrario.

Los resultados de Steelers jugando de visita en jueves bajo Mike Tomlin

- 2007: Steelers 41-24 St.Louis Rams

- 2009: Steelers 6-13 Cleveland Browns

- 2012: Steelers 23-26 Tennesseee Titans

- 2013: Steelers 20-22 Baltimore Ravens

- 2014: Steelers 6-26 Baltimore Ravens

- 2015: Steelers 21-28 New England Patriots

- 2016: Steelers 28-7 Indianpolis Colts

- 2019: Steelers 7-21 Cleveland Browns

- 2021: Steelers 28-36 Minnesota Vikings

- 2022: Steelers 17-29 Cleveland Browns

- 2024: Steelers 19-24 Cleveland Browns

Te puede interesar: Lionel Messi lanza post recordando su debut hace 21 años con el Barcelona

