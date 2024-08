¿Buscará nuevo entrenador? Tsitsipas lanza dura crítica contra su padre

Para Stefanos Tsitsipas el tenis dejó de ser una cuestión de disfrute y pasó a ser una de frustración desde hace tiempo. Este jueves el jugador griego cayó eliminado a manos de Kei Nishikori en el National Bank Open de Montreal por parciales idénticos de 6-4, el duelo de la segunda ronda incluyó una discusión con su padre Apostolos, quien finalmente fue invitado por el propio jugador a abandonar el box. Después del descalabro el número 11 del mundo explotó.

“He tenido una discusión con mi padre durante el partido, no estoy acostumbrado a algo así, pero un partido de Masters 1000 es para mí un partido muy importante. Necesito y merezco un entrenador que me escuche y esté atento a mi feedback como jugador”, aseveró Tsitsipas en la zona mixta.

De acuerdo al propio jugador, su padre le aconsejó cambiar el cordaje en las raquetas, pero esto jamás lo hizo sentir cómodo durante las sesiones de entrenamiento y a pesar de expresarlo no se realizó un cambio.

“Mi padre no ha sido muy inteligente a la hora de manejar esto, y no es la primera vez que le pasa. Estoy muy decepcionado con él. No sé si debería considerar hacer algún cambio, pero estoy muy decepcionado. Lo más importante para un jugador es recibir información correcta y correcta por parte de su entrenador. El entrenador no es el que utiliza la raqueta, es el jugador quien ejecuta el plan. Es un trabajo colaborativo en el que ambos deben aportar. Tiene que ser recíproco si quiero desarrollar mi tenis”, sentenció el helénico.

La derrota es especialmente dolorosa porque Tsitsipas viene de caer ante Novak Djokovic en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, ello a pesar de tener ventaja de cuatro juegos en el segundo set. Por su parte, Kei Nishikori consiguió su segunda victoria en el torneo, tenía tres años sin triunfar a nivel Masters 1000.

¿Cuál fue el último título de Stefanos Tsitsipas?

Stefanos Tsitsipas conquistó su último título en el circuito a mediados de abril, venciendo a Casper Ruud en la final de Montecarlo por parciales de 6-1 y 6-4.

