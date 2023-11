Stefanos Tsitsipas podría quedar fuera de las ATP Finals 2023

Una de las mejores raquetas del orbe podría quedar fuera por lesión de las ATP Finals 2023 en Turín. Stefanos Tsitsipas presentó molestias en la espalda mientras entrenaba con Carlos Alcaraz y está en duda para el torneo de fin de año. El griego tiene partido de la fase de grupos contra el italiano Jannik Sinner el domingo por la mañana.

El ateniense fue campeón de tan prestigioso certamen en 2019 y defiende 200 puntos en la presente edición tras haber ganado un partido el año pasado. Lamentablemente, el tenista de 25 años se ha retirado de su entrenamiento con el joven español cuando apenas se habían disputado dos juegos.

En caso de no poder desplegar su tenis sobre las pistas duras italianas, Tsitsipas dejaría su lugar al polaco Hubert Hurkacz, quien recientemente levantó el título en el Masters 1000 de Shanghái y disputó la final de Basilea contra Felix Auger-Aliassime, un encuentro que se definió en dos sets a muerte súbita. ‘Hubi’ perdió los cuartos de final del Masters 1000 de París contra Grigor Dimitrov.

Cabe recordar que el tenista helénico también vio interrumpida su práctica del viernes, un tema no menor que hace pensar en su posible retiro para no arriesgar y pensar en la próxima temporada. Previo a la Laver Cup de septiembre, Tsitsipas se bajó del barco con una lesión que no fue dada a conocer.

¿Cuándo inician las ATP Finals 2023?

Las ATP Finals se disputan sobre las canchas duras de Turín, Italia, a partir del domingo 12 de noviembre. El tenista local Jannik Sinner se verá las caras contra Stefanos Tsitsipas para abrir las acciones, siempre y cuando el griego esté disponible tras sufrir una lesión. En caso de no jugar, el lugar del número seis del mundo lo tomará Hubert Hurkacz.

Los grupos de las ATP Finals

Las ATP Finals, que Novak Djokovic se llevó el año pasado, están a la vuelta de la esquina y los dos grupos quedaron definidos. En el Verde se encuentran el propio balcánico, Stefanos Tsitsipas (en duda por lesión), Jannik Sinner y Holger Rune. Del otro lado, en el sector Rojo, están Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev.

