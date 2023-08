Stefanos Tsitsipas declaró a México como su gran amor

Stefanos Tsitsipas es uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana. El griego arrancó con pie derecho en el torneo de Los Cabos tras derrotar a John Isner y aprovechó para dejarle un mensaje especial a todos los fanáticos aztecas.

“Ellos son muy solidarios y muy geniales, cuando compito trato de dar lo mejor en la cancha, el amor está ahí y me siento bienvenido, tener la oportunidad de jugar aquí en cualquier momento, traen una gran sonrisa a mi rostro”, expresó el griego luego de su victoria en suelo mexicano

El griego se mostró sólido en sus devoluciones y el veterano no encontró la manera de quebrar al favorito en su debut en Los Cabos. Tsitsipas se medirá al chileno Nicolás Jarry en cuartos de final. Después de su participación en Wimbledon, el actual número cinco del mundo no había jugado ningún torneo antes de llegar a Los Cabos, siendo el primero que jugaba en estas semanas previas al US Open. Teniendo a uno de los mejores sacadores de la historia al otro lado de la cancha, Stefanos era consciente de que las opciones de quiebre iban a ser pocas.

Por tanto, en el primer parcial las supo aprovechar. Fueron dos las que llegaron aunque en ambas habiendo encontrado un 0-40. Tsitsipas se hizo fuerte con esos dos quiebres para poder definir el primero con 6-2 a la primera bola de set que tuvo. Cabe destacar que apenas se dejó dos puntos con su servicio en todo el parcial.

Esto se le viene a Tsitsipas en el circuito ATP

Hacía más de un mes que no veíamos a Stefanos en una cancha de tenis, concretamente desde su derrota ante Christopher Eubanks en Wimbledon. El heleno disfrutó de unas merecidas vacaciones y reincorporó a Mark Philippoussis a su equipo, época de cambios en busca de elevar su nivel en la cancha. Su partido de vuelta, el del debut en el ATP Los Cabos 2023, fue una declaración de intenciones: agresivo, incisivo al resto y solvente en los momentos importantes, el griego superó sin mayores dificultades a John Isner por 6-2 y 6-4, rompiendo el saque del estadounidense hasta en cuatro oportunidades.

Después del pasado Roland Garros, la contundente derrota que Tsitsipas sufrió ante Carlos Alcaraz precipitó una decisión de cierta importancia dentro de su equipo de trabajo. El heleno se deshizo de Mark Philippoussis, exfinalista de Grand Slam, y anunció que su padre pasaría a tomar el control total de las operaciones. Apenas un par de meses después, parece que esta decisión ha sido revertida: Tal como el propio Stefanos nos ha mostrado en su Instagram, el australiano vuelve al equipo de trabajo de Stefanos y ya se encuentra junto a él en el ATP Los Cabos 2023. Se confirma, pues, la vuelta de un viejo conocido con el que Tsitsipas hizo muy buenos momentos.