La fecha y hora para ver el Suiza vs Alemania en vivo

Este domingo 23 de junio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 de la fase de grupos de la Euro 2024. Todo comienza con los partidos del Grupo A, los cuales se van a disputar al mismo tiempo, por lo que solo tendremos dos partidos en este día.

Los enfrentamientos son Suiza vs Alemania y Escocia vs Hungría. Todos los equipos buscan la victoria para poder asegurar su lugar en la tabla y poder clasificar a la siguiente ronda.

En el caso de Alemania, ya se encuentra con su lugar asegurado a la siguiente fase al ganar sus dos partidos previos con seis puntos, y se medirá a Suiza que se ubica en el segundo lugar con cuatro puntos, por lo que parece que será el partido más cerrado ya que ambos llegan sin perder. El equipo que gane se termina quedando con el primer lugar del grupo. Por otra parte, Escocia necesita ganarle a Hungría para poder pelear por el segundo lugar o como uno de los mejores terceros lugares de la competición.

