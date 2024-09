Sultanes de Monterrey vs Diablos Rojos ver gratis EN VIVO | Juego 1 Serie del Rey

Inicia el camino para conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Beisbol. Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos se enfrentarán a partir de este martes 3 de septiembre en la Serie del Rey, y el primero que logre cuatro victorias será en monarca de la Temporada 2024 del beisbol mexicano en este verano.

Dicho partido lo podrás disfrutar por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes, Facebook y Youtube, en punto de las 6:55 PM (tiempo del centro de México), desde el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los escarlatas.

¿Cómo se jugará la Serie del Rey entre Sultanes y Diablos Rojos?

Entre estas dos franquicias, el primero que llegue a cuatro triunfos será el campeón, pero la Serie del Rey se podría alargar hasta siete encuentros, que están repartidos de la siguiente manera:

Sultanes vs Diablos | martes 3 septiembre | 19:05 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú | Juego 1

Sultanes vs Diablos | miércoles 4 septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú | Juego 2

Diablos vs Sultantes | viernes 6 septiembre | 19:35 hrs | Estadio Mobil Super | Juego 3

Diablos vs Sultanes | sábado 7 septiembre | 17:00 hrs | Estadio Mobil Super | Juego 4

Diablos vs Sultanes | domingo 8 septiembre | 17:00 hrs | Estadio Mobil Super | Juego 5*

Sultanes vs Diablos | martes 10 septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú | Juego 6*

Sultanes vs Diablos | miércoles 11 septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú | Juego 7*

*En caso de ser necesarios.

